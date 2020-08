Bredene en De Haan afgesloten? Dagjestoeristen laten zich niet zomaar wegsturen en parkeren aan de rand Leen Belpaeme

09 augustus 2020

15u27 0 Bredene In Bredene en De Haan controleert de politie op invalswegen en stuurt dagjestoeristen weg. Die hebben daar weliswaar niet altijd zin in. Op de Koninklijke Baan vanuit Oostende parkeren mensen zich nog vlug voor de controle of rijden nadien toch af om een parkeerplekje te zoeken.



De Haan en Bredene beslisten in de vroege namiddag om in te grijpen en dagjestoeristen weg te sturen. De beslissing is vooral gevallen omdat de parkeerdruk aan de strandzones te groot geworden is en de gemeenten, die samen een politiezone vormen, willen vermijden dat het strand te vol zit bij hoogwater. Op zich is er nog plaats genoeg op het strand, behalve aan de Vosseslag. Dit strand werd al afgesloten. De dagjestoeristen die echter al het verkeer getrotseerd hebben om hier te geraken laten zich niet zomaar wegsturen.

Bij de controle aan de Breeweg tussen Oostende en Bredene tonen de toeristen zich creatief genoeg om alsnog de strandspullen uit te laden en richting strand te vertrekken. Sommige parkeren zich nog vlug op de Koninklijke Baan, andere automobilisten keren niet om zoals gevraagd, maar slaan in richting de parallelle weg om daar te parkeren. Hier zijn immers nog wat parkeerplaatsen. “Dat is natuurlijk niet de bedoeling”, zegt commissaris Dennis Goes.

“We zullen dit bekijken. We kunnen niet iedereen tegenhouden. Als mensen in Oostende parkeren en aan de grens de voetgangersbrug over de duinen nemen, dan kunnen we daar weinig aan doen. We willen met deze maatregel vooralhet signaal geven dat mensen niet meer naar hier moeten komen. Er is geen parkeerplaats meer aan de strandtoegangen. Dat er nog mensen bijkomen op het strand is op zich geen groot probleem. Als het hoogwater moeten we er wel voor zorgen dat mensen niet te dicht bij elkaar komen te zitten. Het hoogwater komt gelukkig maar om 18 uur op.”