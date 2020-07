Bredene eert Seraphine Zoete met een straat, jaren nadat haar man Fritz Vincke al een straatnaam kreeg. “Niet eerlijk dat enkel mannelijke verzetsleden een straatnaam hebben gekregen” Leen Belpaeme

01 juli 2020

08u23 0 Bredene De gemeenteraad van Bredene heeft de Seraphine Zoetestraat goedgekeurd als nieuwe straatnaam. Voor de tweede nieuwe straat in de Darwinsite zal de cultuurraad beslissen of het de Anne Frankstraat wordt of de 9 septemberstraat, de dag dat Bredene bevrijd werd na WOII. Het werd een moeilijke weg om de uiteindelijke namen te kiezen voor de nieuwe straten.

Begin maart maakte de gemeente Bredene bekend dat ze met de Marie Curiestraat meer vrouw op straat wilde brengen. Niet iedereen vond dat echter een goed idee. Er zijn immers genoeg vrouwen in de Bredense geschiedenis die erkenning verdienen. Zo vond onder meer ex-schepen Jacques Deroo. Hij ijverde achter de schermen voor een straatnaam voor Seraphine Zoete. De nieuwe straat sluit immers aan op de Fritz Vinckelaan. In de jaren 60 kreeg Fritz Vincke een straatnaam voor zijn rol in het verzet, maar zijn vrouw Seraphine Zoete niet. “We hebben een uniek liefdesverhaal in Bredene. Nu er een nieuwe straat komt aansluitend aan de Fritz Vinckelaan was dit een unieke kans om twee mensen opnieuw symbolisch bij elkaar te brengen”, zegt Jacques Deroo. Het raadslid van sp.a zegt echter dat zijn pleidooi niet gehoord werd. Midden juni besliste het schepencollege uiteindelijk om toch om voor de Seraphine Zoetestraat te gaan en de Aimee Thononstraat, nog een bekende vrouw in de regio. Dat schoot weliswaar in het verkeerde keelgat bij Deroo. “Plots stelde het schepencollege de naam voor, terwijl ik al maanden achter de schermen aan het ijveren ben voor een straatnaam voor Seraphine”, aldus Deroo.

Op de gemeenteraad maandagavond stelde de sp.a’er uiteindelijk een amendement in naam van de meerderheid om de tweede straatnaam in teken van WOII te houden. Dit gebied heeft immers een rijke oorlogsgeschiedenis, licht Deroo toe. De cultuurraad zal nu nog moeten beslissen tussen de Anne Frankstraat of de 9 septemberstraat. “We kunnen dan de nieuwe verkaveling die daar komt gebruiken om vrouwen uit Bredene te eren”, zegt Deroo nog.

Schepen Kristof Vermeire (CD&V) was de enige die reageerde vanuit het schepencollege. “Ik sta achter je voorstel. Ik had ook al het voorstel van de Seraphine Zoetestraat gedaan begin dit jaar, maar dat werd niet gevolgd. Het is niet eerlijk dat in de jaren 60 enkel de man geëerd werd voor zijn rol in het verzet en niet de vrouw.”

Kleinzoon Stephan Vincke schreef onlangs nog maar een boek over zijn grootouders