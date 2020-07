Bredene eert lid van het verzet Seraphine Zoete met straat, jaren na haar man Fritz Vincke Leen Belpaeme

01 juli 2020

08u23 0 Bredene De gemeenteraad van Bredene heeft de Seraphine Zoetestraat goedgekeurd. Zo krijgt de gemeente er een vrouwelijke straatnaam bij. De tweede nieuwe straat op de Darwinsite wordt ofwel genoemd naar Anne Frankstraat of naar 9 september, de dag dat Bredene bevrijd werd na WOII. Die beslissing neemt de cultuurraad later.

Begin maart maakte de gemeente Bredene bekend dat ze met de Marie Curiestraat meer vrouw op straat wilde brengen. Niet iedereen vond het een goed idee om een straat te noemen naar een Poolse vrouw, terwijl er genoeg vrouwen in de Bredense geschiedenis zijn die erkenning verdienen. Ex-schepen Jacques Deroo (sp.a) ijverde achter de schermen voor een straatnaam voor Seraphine Zoete. Hij kreeg bijval van schepen Kristof Vermeire (CD&V). De nieuwe straat sluit namelijk aan op de Fritz Vinckelaan, genoemd naar de man van Seraphine. In de jaren 60 kreeg hij een straatnaam voor zijn rol in het verzet, maar Seraphine Zoete niet. “Het is niet eerlijk dat enkel de man geëerd werd voor zijn rol in het verzet en niet de vrouw”, vindt schepen Kristof Vermeire. “We hebben een uniek liefdesverhaal in Bredene”, aldus Jacques Deroo. “Nu er een nieuwe straat komt die aansluit op de Fritz Vinckelaan was dit een unieke kans om twee mensen opnieuw symbolisch bij elkaar te brengen.” Benieuwd naar de rol van Fritz Vincke en Seraphine Zoete in het verzet? Je leest er hier meer over.

De cultuurraad zal nu nog moeten beslissen tussen de Anne Frankstraat of de 9 septemberstraat. “We kunnen ook de nieuwe verkaveling gebruiken om vrouwen uit Bredene te eren”, zegt Deroo nog. Schepen Kristof Vermeire (CD&V) steunt ook dat voorstel.