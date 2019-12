Bredene bekijkt impact van beslissing Oostende om geen kinderen uit buurgemeenten meer toe te laten in speelpleinwerking Leen Belpaeme

10 december 2019

17u54 0 Bredene Oostende heeft beslist dat kinderen uit de buurgemeenten niet meer welkom zijn in de speelpleinwerking van de stad. Het gaat om 10 à 15 procent van de in totaal 1500 kinderen die naar de speelpleinwerking komen. Per dag zijn er 600 kinderen aanwezig. Het gaat dus om tientallen kinderen uit voornamelijk Bredene, maar ook Gistel of Oudenburg die een andere oplossing moeten zoeken voor hun kinderen.

In Bredene zijn ze nog maar net op de hoogte van de maatregel, maar schepen Eddy Gryson zal zeker bekijken wat de impact zal zijn. De verschillende diensten hebben al een overleg gepland en er werd informatie opgevraagd bij Oostende om de impact te kunnen inschatten. “In de Buitenschoolse kinderopvang is er nog ruimte, maar wat Jokkebrok betreft is er sowieso een vrees dat het moeilijk blijft om de werking op lange termijn te verzekeren met vrijwilligers. De speelpleinwerking is een vzw. Ze krijgen al een verhoging in subsidies zodat ze de jongeren die hier als animator staan ook een toelage kunnen geven. Jongeren willen graag een centje bijverdienen en we vrezen dat we anders in de toekomst geen animatoren zullen vinden en dus ook geen speelpleinwerking meer hebben. We hebben Jokkebrok echter nodig. In de zomer komen hier zo’n 60 kinderen per dag naartoe”, zegt schepen Gryson.