Bredenaars bedanken de vuilnisophalers voor hun inzet Leen Belpaeme

24 maart 2020

17u58 0 Bredene Normaal gezien geeft de dag van de vuilnisophaling geen proper zicht in het straatbeeld. Dat was vandaag wel wat anders. Heel wat mensen hadden hun vuilniszakken voorzien van tekeningen of briefjes met ‘dank u’ op.

Na alle lofbetuigingen voor de zorg of andere sectoren die nu vooral zorg dragen voor anderen, was er gisteren en vandaag heel wat aandacht voor de vuilnisophalers die ook in deze moeilijke omstandigheden het afval komen ophalen. Heel wat kinderen hadden een tekening gemaakt en klaargelegd voor de ophalers. Die waren daar ook duidelijk heel blij mee. Andere mensen hadden blaadjes opgehangen aan de ruit om hun dank te betuigen. De vuilniswagen was daardoor gisterenmiddag al ruim bezet met al die tekeningen, een beeld waar je enkel vrolijk van kan worden.

