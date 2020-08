Bredenaar Matthieu Bonne start morgen aan zwemtocht langs de kustlijn van Knokke naar De Panne Leen Belpaeme

26 augustus 2020

Donderdag is het zover. Dan gaat Bredenaar Matthieu Bonne het water in om hopelijk zo'n 20 uur later in De Panne er weer uit te komen. Hij zou daarmee de eerste zijn die er in slaagt om de Belgische kustlijn af te zwemmen. Aan zijn conditie en doorzettingsvermogen zal het niet liggen maar er zijn heel wat factoren die meespelen zo vertelde Matthieu eerder al

Matthieu was graag vandaag, woensdag, al vertrokken, maar daar stak storm Francis een stokje voor. Hij start morgen aan zijn poging. “Het weer ziet er voor morgen een stuk beter uit”, licht coördinator Erwin Inghelbrecht toe. “Vannacht zal het ook windstil zijn, we hopen dat de golven hierdoor wat kalmeren. Vrijdag voorspellen ze opnieuw slechter weer en ook volgende week ziet het er niet goed uit. Het was dus nu of misschien wel een jaar wachten. Het begin zal misschien lastig zijn ter hoogte van Zeebrugge, maar eens dat punt genomen is zal het wel beter gaan.” Matthieu heeft de voorbije weken al heel wat uren in de zee gezwommen. “Op 15 augustus hebben we al een test gedaan van 15 uur. Toen waren de weersomstandigheden ideaal met een platte zee. Het zal nu misschien moeilijker zijn, maar nog langer wachten heeft weinig zin.”

20 uur zwemmen

Matthieu zelf ziet het echter zitten. “Natuurlijk ben ik bang voor deze uitdaging. Hoe kan het ook anders? Maar ik wil nooit toegeven aan die angsten. Als ik dat doe, is de strijd al verloren voordat hij is begonnen.” De start in Knokke-Heist is voorzien omstreeks 10.25 uur en is live te volgen op zijn Instagrampagina. De aankomst in De Panne wordt verwacht na ongeveer 20 uur zwemmen, maar dat zal afhangen van hoe de tocht verloopt. Volgens de schatting zou hij rond 17.30 uur in Bredene, zijn thuisgemeente, passeren.