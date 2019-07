Bredenaar gijzelt man enkele uren omdat hij zijn schoonzus zou verkracht hebben Siebe De Voogt

02 juli 2019

14u44 6 Bredene Een 42-jarige Bredenaar zit in de cel op verdenking van gijzeling van een andere man. N.G. beweert dat het slachtoffer zijn schoonzus had verkracht. Hij knevelde hem en sloot hem enkele uren op.

De feiten vonden afgelopen zaterdag plaats. Volgens de verklaringen van N.G. (42) uit Bredene was hij te weten gekomen dat het slachtoffer zijn schoonzus had verkracht. De man zou voor die feiten even opgepakt zijn, maar werd daarna weer vrijgelaten. N.G. besloot zelf actie te ondernemen en het slachtoffer te gijzelen. Om te beletten dat zijn slachtoffer niet zou vluchten, knevelde hij hem. De wraakactie duurde in totaal enkele uren. Hoe de feiten precies aan het licht kwamen, is niet duidelijk. N.G. werd uiteindelijk door de politie in de boeien geslagen, maar was voor geen rede vatbaar. Onder meer in het kabinet van de onderzoeksrechter toonde de veertiger zich bijzonder agressief. De man werd aangehouden en verscheen dinsdagmorgen voor de raadkamer. Die verlengde zijn aanhouding met een maand.