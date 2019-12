Brandende kaars stond te dicht bij kerststal: bewoonster en dochter ter controle naar ziekenhuis, appartement onbewoonbaar Bart Boterman

26 december 2019

12u20 3 Bredene In een gebouw in Gentstraat in Bredene-Duinen brak woensdagavond rond 18.30 uur brand uit in een appartement op het gelijkvloers. Oorzaak was een kaars die te dicht bij een kerststal stond. Twee personen, namelijk moeder en dochter, werden naar het ziekenhuis overgebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het appartement liep flinke rook- en brandschade op en is onbewoonbaar.

“Toen de brand ontstond, was er niemand aanwezig in het appartement. De bewoonster was samen met familie kerst aan het vieren aan de overkant van de straat. Ze had echter een kaars laten branden in haar appartement. Het vuur sloeg over op een kerststal", zegt commissaris Dennis Goes van de lokale politie Bredene/De Haan. De brand breidde snel uit en zorgde voor flinke brandschade. Het waren medebewoners van het gebouw die rookontwikkeling opmerkten. Ze verwittigden de brandweer en de bewoonster.

“Het vuur is grotendeels uit zichzelf gedoofd door gebrek aan zuurstof. Maar nog voor de brandweer aankwam, zijn de bewoonster en haar dochter binnen geweest om spullen proberen te redden. Daarbij hebben ze rook ingeademd, waarop ze uit voorzorg naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Maar zijn er niet erg aan toe", aldus de commissaris. De brandweer van Oostende had de situatie snel onder controle maar de schade is niet min. Burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) kwam woensdagavond meteen ter plaatse om zich van de situatie te vergewissen.

Opvang via gemeente

“Het appartement is onbewoonbaar verklaard. De bewoonster trok na haar opname in het ziekenhuis in bij haar dochter en zou daar twee nachten verblijven. Er wordt intussen vanuit de gemeente opvang voorzien voor de vrouw. Vrijdag komt ze samen met haar dochter naar het gemeentehuis om dat verder te regelen", aldus de burgemeester van Bredene. Commissaris Dennis Goes van de lokale politie Bredene/De Haan wil de bevolking ook nog waarschuwen. “Let goed op met kaarsen. Zet ze zeker niet te dicht bij kerstboom of -stal en blaas ze uit wanneer je vertrekt. Tegenwoordig zijn er ook goede alternatieven voor kaarslicht, dus mijd het gebruik ervan", aldus Goes.