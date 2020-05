Boze klant spuwt in het rond in supermarkt en wordt aangehouden Siebe De Voogt

02 mei 2020

17u18 118 Bredene De Brugse onderzoeksrechter heeft een coronaspuwer aangehouden die vrijdag de Delhaize in Bredene op stelten zette. De 58-jarige Oostendenaar kreeg het aan de stok met enkele klanten en begon dan maar in het rond te spuwen.

Het incident speelde zich vrijdagvoormiddag even voor 11.30 uur af. Een klant sprak de 58-jarige Oostendenaar aan, omdat hij zou voorbijgestoken hebben aan de kassa. De vijftiger ging daarop compleet door het lint. Hij begon in het rond te spuwen tussen de voedingswaren en in de richting van het supermarktpersoneel en de aanwezige klanten.

De lokale politie Bredene/De Haan snelde meteen ter plaatse, maar ook bij hun aankomst bleef de man zich verbaal erg agressief en bedreigend gedragen. De politieagenten konden de Oostendenaar uiteindelijk in de boeien slaan en sloten hem op in de cel om te kalmeren. Dat had echter een averechts effect, want ook bij z'n opsluiting spuwde hij nog eens in hun richting. Het Brugse parket tilde zwaar aan de feiten en leidde de vijftiger voor de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste hem zaterdag aan te houden op verdenking van bedreiging met schijnbaar gevaarlijke substanties en ongewapende weerspannigheid. Dinsdag verschijnt de man een eerste keer voor de raadkamer.