Bon van 10 euro om te spenderen bij lokale handelaars en vrijstelling op terrasbelasting en concessies. Zo wil Bredene de lokale economie extra ondersteunen Leen Belpaeme

17 juni 2020

18u29 5 Bredene De gemeente Bredene heeft een voorstel opgemaakt om de lokale economie extra te ondersteunen na de coronacrisis. Elke Bredenaar zou een bon van 10 euro krijgen om bij de lokale handelaars te gebruiken. Daarnaast zou ook de terrasbelasting geschrapt worden voor dit jaar en wordt een vrijstelling voorzien voor de strandconcessie van de beachbars. Het voorstel moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Bredene besliste eerder al om 500.000 euro vrij te maken als financieel relancepakket. Het gemeentebestuur heeft nu een voorstel opgemaakt hoe ze de lokale economie willen ondersteunen. Enerzijds zouden handelaars enkele vrijstellingen krijgen in de concessie, zoals bijvoorbeeld voor de beachbars. Dit kost de gemeente 16.685 euro aan minder inkomsten. Er zou dit jaar ook geen terrasbelasting worden geïnd, dat is nog eens goed voor 20.000 euro. Daarnaast wil de gemeente 185.000 injecteren in de lokale handel door aan elke Bredenaar een bon van 10 euro te geven om lokaal uit te geven. Werknemers die de voorbije maanden aan de slag waren in woonzorgcentrum Jacky Maes zouden 100 euro krijgen voor hun inzet. Het gaat niet enkel om het vast personeel, maar ook medewerkers die vanuit andere diensten naar hier verhuisd werden tijdens de lockdown. De voorstellen werden al besproken met alle fracties en daarbij werd ook gevraagd om iets extra te doen voor mensen die in armoede leven. “We zouden daarom 20 à 25 euro extra geven aan mensen die een budget krijgen van het Sociaal Huis om eten te kopen bij de Sociale Kruidenier. Zo kunnen ze iets extra kopen”, zegt schepen Eddy Gryson. De voorstellen moeten nog definitief besproken worden op de gemeenteraad in juli. “We vinden op dit moment geen systeem waarbij mensen die zwaarder getroffen werden ook meer ondersteuning krijgen. Als we nog een betere oplossing vinden dan kan het voorstel nog altijd aangepast worden met de input van de gemeenteraadsleden”, vertelt burgemeester Steve Vandenberghe.

De gemeente zal niets voorzien voor tweedeverblijvers. “Op zich is de schade die tweedeverblijvers geleden hebben beperkt. Ouders met kinderen die op kot zitten moesten de huur ook blijven betalen. Er zijn mensen die veel zwaarder geleden hebben onder de crisis. Ik denk maar aan mensen die hun job kwijt zijn”, aldus Vandenberghe.