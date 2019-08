Bomen en planten vatten vuur op middenberm van Prinses Elisabethlaan Bart Boterman

22 augustus 2019

10u56 0 Bredene In de Prinses Elisabethlaan in Bredene-Sas ontstond donderdagmorgen een felle vegetatiebrand in de middenberm, ter hoogte van de verkeerslichten aan de Zuidstraat. De brand had zich razendsnel uitgebreid en er waren heel wat vlammen te zien.

“De brandweer en de politie zijn iets over 7 uur opgeroepen en kwamen ter plaatse. De vlammen en rookontwikkeling zorgden op dat moment al voor enige verkeershinder. De brandweer had de brand, die toch al vrij ver gevorderd was, snel onder controle”, zegt commissaris Dennis Goes van de lokale politie Bredene/De Haan. De vegetatie is er momenteel herleid tot as. Ook de bomen liepen schade op. De oorzaak van de brand is onduidelijk. “Dergelijke branden ontstaan meestal door zelfontbranding of een achteloos weggegooide sigarettenpeuk", besluit Goes. Rond 7.30 uur waren brandweer en politie opnieuw vertrokken.