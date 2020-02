BOB-wintercampagne afgelopen: nog nooit zo weinig bestuurders betrapt ondanks dubbel zoveel controles Bart Boterman

07 februari 2020

16u59 0 Bredene Tijdens de BOB-wintercampagne zijn in de politiezone Bredene/De Haan 5.416 bestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen bij 153 acties. Dat is bijna een verdubbeling tegenover de vorige jaren. Slechts 1,2% - of 64 bestuurders - keek te diep in het glas: het laagste getal ooit in de zone. Commissaris Dennis Goes is opgezet met de resultaten.

“De verdubbeling in het aantal gecontroleerde bestuurders komt omdat we, behalve de grote acties, ook veel ingezet hebben op kleine controles op alle mogelijke uren van de dag. Ook de ingebruikname van de snellere samplingtoestellen, waarmee we iedereen die passeert kunnen laten blazen, heeft een invloed op het aantal controles. Het geeft een objectiever beeld”, zegt Goes.

Nieuw record

“Met slechts 1,2% bestuurders onder invloed is opnieuw het vorige record verbroken. Tijdens de campagne 2012/2013 blies nog 2,8 % positief, in 2015/2016 was dat 2,4 % en sindsdien blijft het aantal dalen tot 1,75% twee jaar geleden, 1,64 % vorig jaar en nu dus 1,20%. Wij kunnen deze evolutie als politiezone alleen maar toejuichen”, zegt Goes. Ter vergelijking, het nationale cijfer van dit jaar bedraagt 1,87 % positieve ademtesten.

“We mogen hieruit opmaken dat onze inspanningen lonen en de mensen zich er meer en meer bewust beginnen te zijn dat alcohol en rijden niet samengaan. Wij blijven de nodige inspanningen leveren, ook buiten de campagnetijden. Rijden onder invloed blijft nog altijd een van de belangrijkste oorzaken van een ongeval. Vorig jaar veroorzaakten bestuurders die te veel gedronken hadden nog meer dan 4.000 ongevallen in ons land”, aldus de commissaris.