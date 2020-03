BKO voorziet noodopvang tijdens paasvakantie en andere nieuwe maatregelen in Bredene Leen Belpaeme

17 maart 2020

09u32 2 Bredene Burgemeester Steve Vandenberghe heeft enkele nieuwe maatregelen genomen in het kader van de bestrijding van het CORONA-virus. Dit op advies van de veiligheidscel.

De buitenschoolse kinderopvang zal tijdens de paasvakantie noodopvang voorzien. Dit wil zeggen dat enkel kinderen zullen opgevangen worden waarvan de werkende ouders helemaal niet in opvang kunnen voorzien. Het gaat om kinderen die niet bij de grootouders mogen opgevangen worden. Er is specifieke voorrang voor kinderen van ouders die in de zorgsector werken, ouders die werken in specifieke diensten die de aanpak van de coronacrisis rechtstreeks ondersteunen en ouders in veiligheidsdiensten. Kinderen die ziek zijn blijven thuis. Ouders die genoodzaakt zijn gebruik te maken van de noodopvang in de BKO worden gevraagd om dagelijks de temperatuur van de kinderen te nemen voor het kind naar BKO te brengen. Breng uw kind niet naar de BKO bij een lichaamstemperatuur van 37,5° C of hoger.

De inschrijvingen voor de paasvakantie starten op dinsdag 17 maart om 8u30 en sluiten af op vrijdag 20 maart om 12u30 (’s middags). Tijdens deze periode zullen enkel de aanvragen worden bevestigd van de ouders die in bovenvermelde categorieën vallen. Meer info kan telefonisch worden verkregen op het nummer 059 32 06 83 (tijdens de openingsuren van de BKO, tijdens weekdagen van 6u30 tot 9 uur en van 14 tot 19 uur).

Verkoop restafvalzakken en PMD-zakken

De gemeentelijke verkooppunten van restafvalzakken en PMD-zakken worden beperkt tot één verkooppunt. Enkel in het Dienstencentrum Technisch Dienst (Prinses Elisabethlaan) zullen nog restafvalzakken en PMD-zakken verkocht worden. Het dienstencentrum technische dienst is enkel op afspraak toegankelijk (T. 33 25 38). Er wordt gevraagd om bij voorkeur elektronisch te betalen. Huisvuil- en PMD-zakken zijn wel nog verkrijgbaar bij een aantal handelszaken in Bredene.

Andere maatregelen

Alle activiteiten tijdens de paasvakantie worden afgelast. Ook de gemeenteraad op 23 maart wordt afgelast. Net als in gans België zijn alle speelpleinen, ook skateparken gesloten en dit voor onbepaalde tijd. In domein Grasduinen wordt de visvijver gesloten.

Speciale informatienummers

Bredene opent speciale informatienummers. Voor wie vragen heeft over deze beslissingen wordt met aandrang verzocht om via deze weg contact te nemen met het gemeentebestuur en de reguliere communicatiekanalen van het gemeentebestuur niet te belasten. Beide nummers zijn dagelijks bereikbaar tussen 8 en 20 uur.

Informatienummer gemeente: 0490 64 93 78 (noodplancoördinator Philippe Peeters)

Informatienummer woonzorgcentrum Jacky Maes: 0475 42 79 49 (adjunct-algemeen directeur Jan Eerebout)

