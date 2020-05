Bibliotheek gaat opnieuw open, afhalen van boeken blijft mogelijk Leen Belpaeme

28 mei 2020

11u27 0 Bredene De Bredense bibliotheek wordt vanaf woensdag 3 juni opnieuw beperkt geopend voor het publiek. Let wel: er zijn heel wat maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de bezoekers veilig van de dienstverlening van de bib kunnen gebruik maken.

De bibliotheek zal twee dagen per week de deuren openen, dit op woensdag van 10 tot 12 en van 14 tot 19 uur en op zaterdag 9 tot 12 uur. Tijdens deze openingstijden worden maximaal 10 bezoekers tegelijk in de bibliotheek toegelaten en deze worden via een vast parcours geleid. De leeszaal en de aanwezige computers zullen niet gebruikt kunnen worden en het zal ook niet mogelijk zijn om te kopiëren. Wie er echter voor kiest om te blijven gebruik maken van de afhaalregeling kan dat nog steeds. Het afhalen en reserveren van boeken blijft mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur of op afspraak. Het dragen van een mondmasker in de bib wordt aangeraden.