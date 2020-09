Bewoners caravan betrappen inbreker op heterdaad Mathias Mariën

20 september 2020

19u20 0 Bredene De politie van Bredene/De Haan werd vrijdagavond iets voor 22 uur verwittigd dat een inbreker op heterdaad werd betrapt op camping Jagershof/Kerlinga in Bredene.

De bewoners van de caravan hadden er bij hun thuiskomst een man aangetroffen, die zei dat hij enkel maar honger had en op zoek was naar iets te eten. De man was via een raam naar binnen gekropen. De slachtoffers hadden hem nog iets te eten gegeven, maar uiteindelijk kwam de politie toch ter plaatse. Bij nader onderzoek bleek uiteindelijk dat hij meer dan eten alleen had gestolen.

De man, een 35-jarige Ninovieter, die geen onbekende is bij gerecht en politie, werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Brugge die hem aanhield. Er wordt onderzocht of hij in aanmerking komt voor andere feiten.