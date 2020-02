Bewoner (36) naar brandwondencentrum overgebracht na blussen van brandende frietketel Bart Boterman

15 februari 2020

15u12 0 Bredene In de Toekomststraat in Bredene brak vrijdagavond iets over 20 uur brand uit in een appartementsgebouw. Een frietketel had vuur gevat. De bewoner (36) liep tweedegraads brandwonden op aan de handen tijdens het blussen. Hij en zijn zoontje (12) werden naar het ziekenhuis overgebracht. Veertien bewoners konden het gebouw veilig verlaten.

“Toen onze patrouilles ter plaatse kwamen, waren alle 14 bewoners van het gebouw reeds op eigen houtje buiten. Er had een frietketel vuur gevat in een appartement op de gelijkvloerse verdieping. De brand was reeds geblust door de bewoner van het appartement met behulp van een brandblusser”, zegt commissaris Dennis Goes van de lokale politie Bredene/De Haan. De brandweer en enkele ambulances waren eveneens ter plaatse.

“De 36-jarige bewoner werd met brandwonden aan beide handen overgebracht naar het AZ Damiaan te Oostende. Ook zijn 12-jarig zoontje werd uit voorzorg met een tweede ambulance overgebracht, maar mocht het ziekenhuis al snel verlaten. De vader werd ondertussen met tweedegraads brandwonden naar het brandwondencentrum van het UZ Gent overgebracht. Hij is niet in levensgevaar", aldus Goes.

Het gebouw werd nog verlucht door de brandweer en alle bewoners konden na enige tijd terug in hun woning. Ook het gelijkvloerse appartement waar de brand woedde is, mits grondig poetswerk en tussenkomst van een elektricien, nog bewoonbaar.