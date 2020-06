Bestuurder onder invloed rijdt drie geparkeerde auto’s aan, raakt gewond en blaast positief Bart Boterman

07 juni 2020

20u27 2 Bredene In de Antwerpenstraat in Bredene is zaterdagavond een ongeval gebeurd waarbij een bestuurder (59) drie geparkeerde auto’s aanreed. De bestuurder raakte gewond en legde ook een positieve ademtest af.

“Onze diensten werden zaterdagavond rond 18 uur verwittigd over een verkeersongeval met een gewonde, in de Antwerpenstraat in Bredene. Een Renault Megane was tegen een geparkeerd voertuig tot stilstand gekomen en stond dwars op de rijbaan. Hij had drie geparkeerde voertuigen aangereden. De bestuurder, een 59-jarige Bredenaar, zat gekneld in zijn voertuig. Ziekenwagen, mugheli en brandweer snelden ter plaatse”, zegt commissaris Dennis Goes van de lokale politie Bredene/De Haan.

Met behulp van de brandweer kon de man uit het voertuig bevrijd worden. “Hij werd met de ziekenwagen overgebracht naar het Az Damiaanziekenhuis in Oostende. Zijn toestand was niet kritiek. In het ziekenhuis legde de man een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen onmiddellijk ingetrokken”, aldus de commissaris. De brandweer stond nog in voor de opkuis van de brokstukken. De beschadigde wagens werden getakeld.