Bestuurder onder invloed maait voetgangers van 75 en 70 jaar van straat en crasht tegen bloembak Bart Boterman

09 maart 2020

12u55 0 Bredene Op het kruispunt van de Kapelstraat en Koningin Astridlaan in Bredene zijn zondag rond 15.30 uur twee voetgangers van 75 en 70 jaar uit Aalst van straat gemaaid door een auto. De bestuurder was onder invloed van alcohol. “Als bij wonder hebben mijn ouders geen breuken opgelopen, al zijn ze wel gewond aan de knie, voet en arm. Op hun leeftijden is genezen niet vanzelfsprekend", getuigt hun zoon Robby. “Onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen drinken als ze moeten rijden.”

Robby De Koninck uit Erpe-Mere was zondag samen met zijn echtgenoot en ouders in Bredene, waar hij een appartement heeft. “We waren op de terugweg naar het appartement om daarna naar huis te vertrekken. Toen we de straat over staken - we waren nog een meter van het voetpad verwijderd - kwam er een auto aan hoge snelheid aangereden. Mijn echtgenoot en ik konden nog net wegspringen. Mijn ouders werden echter weggemaaid door het voertuig”, getuigt Robby. Hij belde meteen de hulpdiensten. Het voertuig, een Chevrolet Aveo, kwam tot stilstand tegen een stenen bloembak bij Camping Astrid. “De bestuurder reed opnieuw achteruit. Het scheelde niet veel of mijn ouders werden nogmaals overreden. Ik kon nog net de deur open trekken zodat de bestuurder stopte", gaat Robby De Koninck verder.

Rijbewijs ingehouden

Zijn ouders werden naar het ziekenhuis overgebracht. “Mijn pa’s nieuwe knie was hevig getoucheerd en zijn arm uit de kom. Mijn moeders voet raakte dan weer verwond. Als bij wonder liepen ze geen breuken op, maar op hun leeftijd is genezen niet vanzelfsprekend. Ze zijn nog steeds in shock. Tot ‘s avonds laat zijn we in het ziekenhuis moeten blijven. Van het toneelstuk dat we ‘s avonds gingen bekijken, is niets meer in huis gekomen”, aldus de zoon van de slachtoffers. Volgens commissaris Dennis Goes legde de bestuurder van de Chevrolet een positieve ademtest af. De man (72) uit Charleroi zag zijn rijbewijs voor 6 uur ingehouden en zal zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden.

Zone 30

“Het is onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen drinken wanneer ze met de auto moeten rijden. Voor hetzelfde geld waren mijn ouders er niet meer. Wat ik evenmin begrijp, is dat de maximaal toegelaten snelheid op de Koningin Astridlaan nog steeds 50 kilometer per uur is. Daar zijn heel wat campings gelegen en lopen heel veel voetgangers. Een zone 30 veel veiliger zijn”, besluit Robby De Koninck.