Bejaarde vrouw vindt Russische rattenslang in trappenhal op eerste verdieping Bart Boterman

22 februari 2020

13u55 0 Bredene Een bejaarde vrouw uit de Spaarzaamheidstraat in Bredene-Sas trof vrijdagvoormiddag een Russische rattenslang aan in haar woning, in de trappenhal op de eerste verdieping. De bewoonster geloofde haar ogen niet en was naar eigen zeggen flink geschrokken. “Ik probeerde da kalmte te bewaren en ging terug naar beneden om het gemeentehuis te bellen. Drie kwartier later was SOS Reptiel hier al om de slang te vangen”, vertelt ze.

“Hoe en wanneer de slang in ons huis terecht is gekomen, is een raadsel. Onze ramen waren allemaal gesloten. Toen we de voordeur openden om naar buiten te gaan, misschien? Wellicht gaan we het nooit weten”, getuigt de vrouw uit de Spaarzaamheidstraat, die liever anoniem wil blijven. Het dier, een wurgslangetje, is ongeveer een meter lang en een vinger dik. “Ik was enigszins kalm gebleven, dus bleef de slang ook rustig. Gelukkig heeft het niet al te lang geduurd voor de mannen van SOS Reptiel aankwamen. ‘s Avonds ben ik nog enkele keren boven gaan kijken met een zaklamp om te zien of er nog slangen waren. Het doet toch raar, hoor, zo’n beest in huis. Gelukkig slapen we beneden”, aldus de vrouw.

Agressief?

Volgens Mario Goes van SOS Reptiel leven Russische rattenslangen normaal gezien in de regio van de voormalige USSR-landen. “Ofwel is het dier ontsnapt uit een terrarium, ofwel is het ergens gedumpt. De slang zocht naar warmte en is wellicht daarom het huis binnengedrongen. De soort kan hier wel eventjes buiten overleven, maar het is enkele graden te koud. Uiteindelijk zou de slang toch sterven van ontbering", zegt Mario Goes. Hij schat hier dier tussen de 5 en 10 jaar oud. De Russische rattenslang staat erom bekend dat hij wel eens agressief uit de hoek kan komen. “Maar dat is enkel wanneer ze aangevallen worden, een logische reactie. De bewoonster heeft goed gehandeld door zelf kalm te blijven.”

Ophalen bij SOS Reptiel of adoptie

De eigenaar mag de slang komen ophalen bij SOS Reptiel in Ichtegem. “Als niemand komt opdagen, zal het dier na zes weken quarantaine ter adoptie vrij komen”, besluit Mario Goes.