Bart en Bruno lanceren ‘Zakboek voor de bijentuin’: “Je hoeft geen imker te zijn om je steentje bij te dragen” GUS

21 mei 2019

15u46 0 Bredene Klaver laten groeien in het gazon of een groendakje op de carport leggen, het zijn maar twee tips waarmee Bart Vandepoele (47) uit Bredene en Bruno Remaut (44) uit Diksmuide uitpakken in hun boek ‘Zakboek voor de bijentuin’. De Week van de Bij begint op zondag 2 juni.

Bart en Bruno zijn educatoren van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid en bezielers van de Week van de Bij. “Precies dertig jaar geleden kreeg ik van mijn grootoom een bijenkast”, herinnert Bart zich nog goed. “Het was het begin van een passie die vandaag nog steeds niet bekoeld is. Als imker zie ik hoe de bijenpopulatie erop achteruitgaat en daaraan wil ik iets doen. De Week van de Bij was een eerste wapenfeit en is ondertussen een gekende themaweek. Radio 2-stem Britt van Marsenille en chocolatier Dominique Persoone zijn er meter en peter van. Het nieuwste boek past daarin perfect. Mijn bedoeling is om mensen te stimuleren meer vaste en bloemrijke planten in hun tuin te zetten. Meer is er echt niet nodig om de bij alle levenskansen te geven. Uiteraard horen ook chemicaliën niet thuis in de natuur. Gelukkig geldt daarvoor al een verbod voor lokale besturen en groeit het besef bij particulieren.”

Praktische gids

‘Zakboek voor de bijentuin’ is een lang gekoesterde droom van Bart. “Ik heb dan wel de kennis, het schrijftalent is er niet. Met tuinjournalist Marc Verachtert vond ik een perfecte partner. Het resultaat is een gids van 176 pagina’s boordevol tips en weetjes. Laat in je tuin een strook gras doorgroeien, breek een tegel uit het voetpad en zet er een bloeiende klimplant, kweek groenten en fruit en gebruik vaste planten. Het zijn maar een paar simpele zaken die het verschil kunnen maken voor de bij. Waarom dat dier zo belangrijk is? Het zorgt voor de bestuiving en dus voor verse groenten en fruit. Met het boek willen we de lezer niet aanzetten om imker te worden. We waarschuwen er zelfs voor, want het is een tijdrovende bezigheid. Wat we wel willen bereiken, is dat iedereen meehelpt om voldoende voedsel te voorzien en dat van de lente tot de herfst.”

Recepten

En er is meer. “Als toemaatje vertelt Britt over haar passie voor bijen en geeft Dominique recepten op basis van honing. Onze meter en peter strijden momenteel ook om de mooiste bijentuin. Dominique doet dat in Damme en Britt in Beveren. Op 2 juni maken we de winnaar bekend. Dan start ook de Week van de Bij. Het thema is ‘Vergroen de stad’. Dat strookt met de inhoud van ons boek, want het gaat veel verder dan de tuin alleen. Ik denk maar aan schoolspeelplaatsen, wegbermen, openbaar groen en bedrijventerreinen.”

‘Zakboek voor de bijentuin’ is uitgegeven bij Lannoo en kost 19,99 euro.