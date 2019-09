Autonome Middenschool plaatst extra containerklassen door sterke stijging aantal leerlingen Leen Belpaeme

02 september 2019

16u55 0 Bredene De Autonome Middenschool in Bredene heeft voor het eerst meer dan 100 leerlingen. Op de eerste schooldag zijn er, om exact te zijn, zelfs 110 leerlingen gestart. Op 1 februari 2019, bij de officiële telling, waren er 75 leerlingen.

Om de sterke groei aan te kunnen moest de school extra containerklassen laten aanrukken. “Infrastructuur is nu één van de grote werkpunten. Door de groei hadden we simpelweg niet genoeg plaats voor alle leerlingen”, vertelt directeur Kristof Van Loock. Er werd ook een caravan omgebouwd om aparte gesprekken te kunnen voeren met leerlingen. “We hebben de caravan gratis gekregen en onze leerlingbegeleidster heeft de caravan zelf ingericht om er een apart lokaal in onder te brengen om in alle rust met de leerlingen te kunnen praten.” De middenschool organiseert enkel de eerste graad in Bredene. Er werden al brede voorbereidende lessen gegeven. De school moet dan ook weinig aanpassen volgens het nieuwe onderwijsdecreet. “Wij waren al op dat elan bezig. De leerlingen konden al de verschillende domeinen van het secundair onderwijs proeven. Wij focussen op doorstroming waarbij de leerlingen hun talenten kunnen ontdekken want ze moeten sowieso nog veranderen van school.” Dit jaar nog wordt gestart met de werken aan een nieuwe school voor de Europaschool en de Middenschool samen. Normaal gezien zouden we in september 2021 moeten kunnen verhuizen naar de nieuwbouw.