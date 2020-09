Auto, smartphones en geld gestolen op camping Costa Bart Boterman

22 september 2020

14u08 0 Bredene Op camping Costa in de Koning Astridlaan in Bredene is een Citroën Berlingo gestolen. Die is eigendom van een koppel uit Wervik dat op de camping logeerde. Uit een andere stacaravan werden dan weer twee smartphones en geld buitgemaakt.

De diefstal dateren van de nacht van vorige donderdag op vrijdag. “De Citroën stond naast de caravan, was niet afgesloten en de sleutels zaten nog op het contact. Nog op deze camping werden dezelfde nacht ook twee smartphones en geld gestolen uit een andere stacaravan, terwijl de bewoners er lagen te slapen. De dader heeft hiervoor niet moeten inbreken. De toegangsdeur stond immers op een kier", zegt commissaris Dennis Goes van de lokale politie Bredene/De Haan. “Er is een uitgebreid onderzoek naar deze twee feiten ingesteld. De politie roept ook op om steeds alles goed op slot te doen als je afwezig bent of gaat slapen.

Of de feiten gerelateerd zijn aan de diefstallen en inbraken op camping Jagershof/Kerlinga in Bredene van een dag eerder, waarbij een Ninovieter werd opgepakt, wordt onderzocht.