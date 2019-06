Appartement onbewoonbaar door keukenbrand, politie blust vuur en voorkomt erger Bart Boterman

27 juni 2019

09u32 0 Bredene Een appartement in de Fritz Vinckelaan in Bredene, naast de supermarkt Spar, is woensdagnamiddag onbewoonbaar verklaard na een zware keukenbrand. Die werd geblust door toedoen van twee politiemensen die als eerste te plaatse waren. De bewoonster liep lichte brandwonden op en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

De brand ontstond rond 15.15 uur. “De politie begaf zich ter plaatse en was daar als eerste van de hulpdiensten. De agenten zagen dat het brandde in de keuken van een appartement op het gelijkvloers. Er was zware rookontwikkeling in het ganse gebouw”, zegt commissaris Dennis Goes van de lokale politie Bredene/De Haan. Een vijftal bewoners werden preventief uit het gebouw geëvacueerd, alsook drie klanten van de Spar. “De agenten namen de brandblussers uit de combi en blusten de keukenbrand. De vrouw die het appartement bewoont met haar gezin, maar alleen thuis was, liep lichte brandwonden op. Ze werd met de ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer bluste nog wat na en ontluchtte de overige appartementen”, aldus Dennis Goes. Het appartement waar het brandde, is onbewoonbaar verklaard. “De echtgenoot en het kind van de vrouw werden ondergebracht in een hotel. De andere appartementen konden ondertussen opnieuw in gebruik genomen worden”, besluit de commissaris. Er wordt verder onderkomen gezocht in samenspraak met de sociale dienst van de gemeente Bredene.