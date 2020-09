Acht jaar na ontdekking van cannabisplantage krijgt trio geen straf meer Siebe De Voogt

15 september 2020

15u06 0 Bredene Drie mannen uit Bredene, Zedelgem en Gistel zijn in de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan de verkoop en teelt van cannabis, maar krijgen geen straf. Dat komt doordat de feiten al acht jaar geleden aan het licht kwamen.

De lokale politie Bredene/De Haan kreeg in maart 2012 informatie dat E.W. (48) en z’n vrouw cannabis verkochten vanuit hun woning in de Toekomstraat in Bredene. Onderzoek bracht aan het licht dat de man ook een loods huurde langs de Pottenbakkersstraat. In de loods vonden speurders 56 cannabisplanten en iets minder dan 300 potten bestemd voor plantjes. Ook in een verborgen ruimte in Vichte werden restanten van een plantage gevonden.

Verdwenen dossierstukken

Acht jaar na de ontdekking moest E.W. (48) zich in juni voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden. Ook W.D. (66) uit Zedelgem, de eigenaar van de loods, en de 39-jarige B.I. uit Gistel stonden mee terecht. Die laatste had naar eigen zeggen geen enkele band met E.W. en W.D. en vroeg dan ook de vrijspraak. Zelfde verhaal klonk bij de eigenaar van de loods. “Mijn cliënt dacht dat de huurder materiaal voor pleisterwerken zou onderbrengen in het gebouw”, pleitte zijn advocate. “Hij was helemaal niet op de hoogte van die plantage.” E.W. bekende schuld. Zijn advocaat Luc Arnou vroeg de rechter met succes om zijn cliënt door het enorme tijdsverloop sinds de feiten echter geen straf meer op te leggen.

De reden voor het laattijdige voorkomen van de zaak zouden onder meer verdwenen dossierstukken geweest zijn. De drie beklaagden komen zo weg zonder straf. In het geval van E.W. verklaarde de rechtbank wel 47.000 euro verbeurd, net als zijn Harley Davidson en een Citroën.