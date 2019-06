60 uren werkstraf voor oplichtster die 40 slachtoffers maakte en diploma vervalste Siebe De Voogt

26 juni 2019

13u58 14 Bredene Een 23-jarige vrouw uit Bredene moet een werkstraf van 60 uren uitvoeren voor het oplichten van liefst 40 gedupeerden over gans Vlaanderen. N.C. verkocht in totaal voor 6.575 euro aan goederen op tweedehandswebsites, maar leverde die nooit af. Met valse documenten verkreeg ze zelfs een lening bij een kredietmaatschappij en ook haar diploma bleek nep.

N.C. (23) uit Bredene kon liefst drieënhalf jaar lang haar werk gaan. Op tweedehandswebsites bood de vrouw tussen juni 2014 en november 2017 goederen als iPads en gsm’s aan. Liefst 39 gedupeerden uit onder meer Brugge, Bredene, Oudenburg, Izegem, Kortrijk, Poperinge en Zedelgem kochten de spullen aan aantrekkelijke prijzen, maar na hun betaling verdween N.C. met de noorderzon. De spullen werden bijgevolg nooit afgeleverd. De Bredense werkte op het kantoor van een notaris, maar haar diploma van Bedrijfsmanagement aan de Vives-hogeschool bleek na onderzoek vals te zijn.

Vanop het notariaat kon N.C. ongestoord tewerk gaan. Ze vervalste brieven en kon op die manier aan kredieten geraken. Bij een kredietmaatschappij weekte C. zo’n 1.400 euro los. Ze overtuigde hen met valse papieren ervan dat ze een erfenis zou ontvangen en verkreeg zo makkelijk de lening. De handtekening op het document van de notaris bleek vervalst. In totaal stak de jonge vrouw met haar oplichtingspraktijken 6.575 euro in haar zakken. Naar eigen zeggen kampte ze met een gokverslaving. Omdat ze nog een blanco strafblad had, legde de rechter haar woensdagmorgen een werkstraf van 60 uren op. Als ze die niet uitvoert, moet N.C. zes maanden naar de gevangenis.