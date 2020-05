21 jobstudenten gaan deze zomer in Bredene op pad als het ‘Social distancing team’ Leen Belpaeme

11 mei 2020

16u32 0 Bredene Bredene zal komende zomer een beroep doen op 170 jobstudenten, van wie 21 het ‘Social distancing team’ vormen. Zij zullen inwoners en toeristen deze zomer wijzen op het belang om zich aan de coronamaatregelen te houden.

Burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) wil daarmee onder meer de redders ontlasten. “Zij moeten hun ogen op het water kunnen houden en niet wakker liggen van social distancing op het strand”, zegt Vandenberghe. De bedoeling is om met een vriendelijke aanpak de afstandsregels op het strand toe te passen, niet om boetes uit te delen. Omdat het gemeentebestuur het voornemen heeft om deze zomer geen activiteiten te organiseren, worden negen plaatsen voor jobstudenten in het gemeentehuis, de jeugddienst en bij de dienst Toerisme geschrapt.

Verder zet Bredene 69 jobstudenten in voor de strandreddingsdienst, EHBO en Zon Zee Zorgeloos. 32 jobstudenten worden ingezet in de BKO en 30 jobstudenten zullen deel uitmaken van het milieuteam. De overige jobstudenten bij het gemeentebestuur zijn actief binnen het milieu- en recyclagepark, de schoonmaak, het parkeertoezicht en zwembad (onder voorbehoud van heropening). Binnen het woonzorgcentrum Jacky Maes zullen 10 jobstudenten worden ingezet in de verzorging en in de keuken.

“Met deze ruime tewerkstelling van jobstudenten bieden wij heel wat jongeren een - al dan niet eerste - werkervaring aan”, licht schepen voor Personeelszaken Kristof Vermeire toe. “Jobstudenten worden bij ons goed begeleid en opgevolgd, waarbij heel wat aandacht gaat naar arbeidsattitude, stiptheid, verantwoordelijkheidszin… Hierbij wordt – daar waar nodig – de vereiste feedback gegeven. De jobstudenten zijn natuurlijk ook een waardevolle aanvulling op ons personeelsbestand in de drukke periode die de zomer is voor een kustgemeente.”