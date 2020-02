20 nieuwe nutsvoorzieningskasten krijgen een kunstig laagje binnen Tour Elentrik Leen Belpaeme

16 februari 2020

08u08 0 Bredene Het Streetart project Tour Elentrik in Bredene wordt dit jaar verder uitgebreid. Er zijn al 23 lelijke nutsvoorzieningskasten opgefleurd in Bredene en nu komen er nog eens 20 bij.

‘Tour Elentrik’ is een street art project, opgestart door Treepack, waarbij oude en vuile nutsvoorzieningskasten worden opgewaardeerd met een laagje kunst. De eerste exemplaren vormen samen al een parcours van vijf kilometer. Door het succes van dit project en op vraag van inwoners om nog meer nutsvoorzieningskasten te schilderen, komt er nu een uitbreiding. “Treepack staat terug in voor de organisatie van het ‘street art project’. Een aantal kasten worden opnieuw door professionelen onder handen genomen terwijl de andere beschilderde elektriciteitskasten via een participatieproject tot stand zullen komen. We zullen een oproep doen naar geïnteresseerde kunstenaars”, zegt het schepencollege. De gemeente biedt ondersteuning door de twintig kasten te kiezen en schoon te maken en toestemming te vragen aan de nutsmaatschappijen toestemming te vragen. Er zal een nieuwe route uitgewerkt worden eenmaal de kasten klaar zijn.