10 bestuurders betrapt op alcohol tijdens controles Bart Boterman

08 december 2019

11u57 1 Bredene De politie Bredene/De Haan heeft afgelopen weekend 425 bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed. Het was immers het ‘Provinciaal weekend zonder alcohol in het verkeer’. Er werden tien rijbewijzen ingetrokken.

Vrijdagnacht stond de politie in de Dorpsstraat in De Haan en de Fritz Vinckelaan in Bredene. Eén iemand blies alarm, moest zijn rijbewijs 3 uur inleveren en een onmiddellijke inning van 179 euro betalen. Drie anderen moesten hun rijbewijs voor zes uur afgeven en zullen zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden. Verder werden een voertuig in beslag genomen voor het ontbreken van een verzekering en werden twee processen-verbaal van waarschuwing opgesteld, voor technische gebreken en het niet kunnen tonen van de verzekeringspapieren.

Zaterdagavond- en nacht gingen de controles verder, dit keer aan de Brugsesteenweg in Wenduine en in de Spuikomlaan in Bredene. Zes bestuurders keken te diep in het glas. Drie daarvan bliezen ‘alarm’ en moesten een onmiddellijke inning van 179 euro betalen en hun rijbewijs voor drie uur inleveren. Drie anderen legden een positieve ademtest af. Een van hen zag zijn rijbewijs voor zes uur ingehouden en van twee anderen, die een hoger alcoholgehalte lieten optekenen, werd het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Een van die twee kreeg ook een proces-verbaal wegens drugs in het verkeer. Deze drie zullen zich op latere datum voor de rechtbank moeten verantwoorden. Verder werden processen-verbaal opgesteld voor andere, kleinere inbreuken. Eén kreeg ook een pv voor inbreuken op rijden met een voorlopig rijbewijs.