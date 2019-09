“Welkom jongens ...en meisjes”: na 113 jaar krijgen Ibis-leerlingen vrouwelijk gezelschap Leen Belpaeme

02 september 2019

16u33 7 Bredene Het is duidelijk nog even wennen voor de leerkrachten en opvoeders van Koninklijk Werk Ibis in Bredene. Na 113 jaar krijgen de jongens er gezelschap van meisjes. Het zijn er nu slechts 4: Caitlynn, Ladinah, Indi en Lobke. Ze hebben alvast een eigen kamer en een hoek met meisjesspeelgoed.

Ook voor directeur Philip Declercq is het duidelijk wennen als Indi en Lobke giechelend door de gang lopen om hun kamer te tonen. De meisjes praten honderduit over hun kamer, ze tonen hun kasten en de kleren die ze na de schooluren mogen aantrekken. Tijdens de schooluren dragen ze hetzelfde uniform als de jongens, maar dat vinden ze niet allemaal even leuk. “Ik ga dit kleedje aandoen straks”, toont Lobke, die in het derde leerjaar zit, trots. “Hebben jullie geen rokje voor het uniform”, probeert ze nog bij de directeur. Ook toont ze nog waar haar broer slaapt. Ze is bijzonder blij dat ze eindelijk bij haar broers op school zit en hen nu meer kan zien. Ook Indi uit het tweede leerjaar zit nu op dezelfde school als haar broer.

Onwennig

Het is wel duidelijk nog wat onwennig voor de jongste meisjes. “Het is niet zo leuk met zo veel jongens, maar ik heb wel wat speelgoed meegenomen voor de meisjeshoek”, vertelt Caitlynn, die in het eerste leerjaar is gestart. De opvoeders en leerkrachten keken uit naar hun komst, maar toch moeten ze soms nog een klein beetje aanpassen. “Komaan jongens, … en de meisjes ook”, moet een leerkracht even bijsturen als we de foto nemen. “Na al die tijd zit het er wel ingebakken, maar we zijn zo blij dat we eindelijk ook meisjes kunnen ontvangen. Het werd ook moeilijk om nog te verantwoorden, maar zonder de aanpassing van het internaat was dit niet mogelijk.

Kleinere kamers

De jongens sliepen samen in 4 slaapzalen met 28 stapelbedden. Nu er kleinere kamers zijn konden we aparte kamers mét een apart toilet creëren voor de meisjes. We zijn klein begonnen met de eerste vier leerjaren en we zijn vooral gestart met familie zoals zussen en nichten. We kunnen zo verder uitbreiden.” Het Koninklijk Werk Ibis is oorspronkelijk opgericht voor wezen van vissers, maar groeide uit tot een school en internaat voor kinderen vanaf 6 jaar met extra zorgnoden.

Ander uniform

Lobke zal nog even moeten wachten op een speciaal uniform voor meisjes. “We willen hen op dezelfde manier behandelen, dus hebben ze ook hetzelfde uniform. Van de speciale witte versie zijn de naaisters wel al aan het kijken om er ook rokjes bij te maken”, zegt de directeur. Voor de jongens is de komst van de meisjes ook wel speciaal. “Ze zeggen dat ze voor hen zullen zorgen, dat vind ik wel lief. Het is zeker een aanpassing, maar het kan de jongens misschien afleiden van het uitsteken van kattenkwaad”, lacht Philip Declercq.