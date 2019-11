‘t Breinings Revuutje stelt nieuwe revue voor. “Ik heb Alain niet gespaard, hij krijgt ook enkele ‘stekken’ onder water hoor.” Leen Belpaeme

06 november 2019

11u04 0 Bredene Eind dit jaar is het weer tijd voor ’t Breinings Revuutje om terug te blikken op de actualiteit in Bredene en ver daarbuiten. Schepen Alain Lynneel kruipt ook dit jaar in zijn rol als deel van het duo schepen Sas en Torre met Glenn Dangreau.

Het is nog een maand vooraleer ’t Breinings Revuutje het MEC Staf Versluys inpalmt, maar nu zijn al 900 kaarten verkocht. “We mogen elk jaar zo’n 1400 bezoekers verwelkomen. De interesse is de laatste jaren telkens gegroeid”, licht Alain Lynneel toe. Ook dit jaar beloven de hoofdrolspelers een spetterende shows met speciale kostuums, dans en spektakel. De titel is Woar is den tied. “We gaan er dit jaar alles aan doen om iets te bereiken wat 50 jaar geleden is voorgevallen met onder meer Woodstock, de eerste touroverwinning van den Eddy en zelfs de landing op de maan komt aan bod. We kijken ook wat er allemaal gebeurd is Bredene met de klimaatproblemen, Tour Elentriek, Bredene Festivalt of de meisjes in de Ibis, maar daarbuiten met de koning of Anuna Dewever”, zegt Glenn Dangreau die de tekst schreef en regisseert. Dat één van de twee hoofdrolspelers nu ook in het echt schepen is zal de toon van de revue niet beïnvloeden. “Ik heb Alain niet gespaard, hij krijgt ook enkele ‘stekken’ onder water hoor.”

De revue speelt op 13, 14 en 15 december. Kaarten zijn te koop in MEC Staf versluys en kosten 10 euro. Er is opnieuw een tombola op basis van de stoelnummers.