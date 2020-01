“Papa’s ziel zit in deze zaak.” Na dood van bekende friturist zetten dochter en schoonzoon Alaska verder Leen Belpaeme

10 januari 2020

17u27 0 Bredene “We zullen proberen om papa’s levenswerk verder te zetten. Zijn ziel zit in deze zaak.” Het overlijden van de bekende Bredense horecaman Geert Jacobs - een maand geleden - was voor velen een zware klap, en uiteraard vooral voor zijn familie. Intussen openden dochter Kelly en schoonzoon Antony Ryckier frituur en eetcafé Alaska opnieuw.

Op de toog van eetcafé Alaska prijkt een grote foto van Geert Jacobs. Dochter Kelly steekt een kaarsje aan om haar vader te herdenken. Een maand geleden kwam het harde nieuws dat Geert uit het leven stapte. Hij heeft drie dochters. De oudste, Kelly, was samen met haar man Antony sowieso van plan om de zaak op 1 januari over te nemen. “We hadden dat al voor het overlijden van papa beslist, alle papieren waren al getekend. De zaak is daarom ook zo snel terug kunnen opengaan. Dat was niet gemakkelijk, maar het was beter om zo snel mogelijk terug op te starten. Het was voor het personeel ook bang afwachten wat er zou gebeuren.”

Het wordt een moeilijke opdracht om papa’s levenswerk verder te zetten. We kunnen hem nooit meer om raad vragen. Maar ik ben ook blij dat je hier zijn ziel nog kan terugvinden Kelly Jacobs

Voor het koppel, dat de voorbije jaren een eigen zaak had, is het een dubbel gevoel om nu terug in het etablissement te staan waar ze beide zelf al 16 jaren gewerkt hadden. “Geert was destijds fier dat zijn schoonzoon als kok mee kwam werken in de zaak. Het begon ook een deel mijn levenswerk te worden, omdat we mee de lijnen hebben uitgezet”, zegt Antony.

Gestart als jobstudent

Alaska is een begrip in de regio bij toeristen en inwoners. Geert Jacobs bouwde de zaak uit van een klein frituurtje tot een succesvolle horecazaak met een 30-tal personeelsleden. “Papa heeft altijd hard gewerkt en veel geïnvesteerd. Oorspronkelijk stond hier een ijskraam op het terras, vandaar komt ook de naam Alaska. Papa werkte als jobstudent in de frituur die hij later overnam en telkens uitbreidde. Naast de deur was ook een café gevestigd. In 2003 heeft hij die zaak erbij genomen. Met de jaren werden er steeds meer gerechten op de kaart gezet en in 2007 werd beslist om er een brasserie van te maken. De gerechten worden bereid in dezelfde keuken van de frituur”, blikken Kelly en Antony terug.

“Geert bleef ook altijd vernieuwen. Zo besliste hij om ook frieten aan huis te brengen en dat werd een gigantisch succes. Momenteel doen we dit even niet en we krijgen enorm veel aanvragen.”

Overdonderend

Geert werd een bekende figuur aan de kust. Het nieuws dat de zaak zou heropenen, kon dan ook op veel respons rekenen en dat heeft het koppel ook gemerkt tijdens de eerste week. “De reacties waren eerlijk gezegd overdonderd. De mensen zagen dat ik aan ‘de stoof’ stond en ik kreeg enorm veel positieve reacties. Dat geeft wel kracht om ervoor te gaan”, vertelt Antony. De nieuwe uitbaters willen het concept vooral behouden zoals het is. “Het is goed zoals het is. Ik zal wel wat bijsturen in de keuken. Ik ken alle mensen er en het voelt dan ook vertrouwd aan. We willen de klanten nu vooral het gevoel geven dat ze welkom zijn. Maar het is zo jammer dat we papa nooit meer om raad kunnen vragen.”

Roddels

Er wordt wel eens geroddeld over de reden waarom Geert zelf uit het leven stapte. “We weten dat er veel verteld wordt, maar wij krijgen daar gelukkig weinig van te horen. Er zijn gelukkig meer mensen die hem herinneren hoe hij was, en niet alleen in die laatste periode. Papa was de laatste twee jaar ontspoord, dat weten we ook wel. Hij had het enorm moeilijk met het leven en zijn dood kwam dan ook niet geheel onverwacht. Ik ben niet boos op hem, ik ben gewoon teleurgesteld dat hij niet meer zag waarvoor hij kon blijven doorgaan. We herdenken hem hier in alles wat hij opgebouwd heeft, hopelijk doen de mensen dat ook.”

Wie vragen over zelfdoding heeft, kan terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be.