“Ook voor de partner van een kankerpatiënt staat het leven plots stil, maar ze worden nog te veel vergeten” Leen Belpaeme

03 september 2019

17u11 0 Bredene Jeannine Corthals weet waar ze over spreekt. Twee jaar geleden kreeg haar man Herbert de diagnose klierkanker. “Op zo’n moment staat je leven stil. Je maakt geen toekomstplannen meer en opeens komt er een zware taak op je schouders terecht. Iedereen vraagt hoe het gaat met de persoon die ziek is, maar niemand die eens vraagt of het voor jou wel allemaal lukt.”

Ondertussen is de man van Jeannine al zes maanden kankervrij verklaard. “Wij hebben geluk gehad. Mijn man reageerde goed op de chemo, maar dat is zeker niet bij iedereen het geval.” De Bredense werkte enkele jaren als verpleegster met kankerpatiënten in het UZ Gent. “Ik was dan ook geen leek toen we het nieuws te horen kregen.” Toch had de ziekte ook een grote impact op Jeannine. “In het ziekenhuis heeft het verplegend personeel enkel oog voor de patiënt. Dat is natuurlijk normaal, maar er is niemand die eens vraagt hoe het met jou gaat. Ook in je omgeving vraagt iedereen hoe het met je man gaat. Ze vergeten dat het leven van de partner ook stilstaat en dat alle taken op één iemand terechtkomen. Sommige mensen gaan eraan kapot. Soms heb je er gewoon genoeg van en moet je er eens uit kunnen. Ook je sociaal leven lijdt immers onder de ziekte. Toen mensen aan mij vroegen hoe het met ons ging, dan zei ik gewoon “goed”. Je wilt het niet vertellen, omdat mensen die het niet meegemaakt hebben het soms niet begrijpen. Ze zeggen dan dat je er niet zo zwaar aan moet tillen. Tegen je partner kan je ook niets zeggen omdat je hem wil sparen.”

Zelf sprak Jeannine de voorbije maanden met mensen die kanker hebben of partners van kankerpatiënten. “Er was hier een dame op bezoek die vertelde over haar man en hoe zwaar de behandeling was. Na een halfuurtje zag ik een last van haar schouders vallen. Het deed deugd om er eens over te praten en om te zien dat ze niet alleen was met haar gevoelens. Ik ben zo op het idee gekomen om een praatgroep op te richten. Een plaats waar enkel partners van patiënten terecht kunnen. Hun partner mag niet meekomen want anders kunnen ze niet vrijuit spreken.” De praatgroep mag samenkomen de cafetaria van het Rode Kruis in het dienstencentrum in Bredene. “Ik wou het bewust op een neutrale plaats organiseren om alle partners die nood heeft aan een babbel te bereiken.”

In de hulpverlening is er volgens de ervaring van Jeannine nog te weinig aandacht voor. “De verplegers hebben hun handen vol met hun werk. Toen ik zelf als verpleegster werkte dacht ik daar ook niet aan. Het is maar door het zelf mee te maken dat je beseft hoe zwaar het is voor de partner van iemand met kanker.” Er moeten voor Jeannine geen psychologen of psychiaters aan te pas komen. “Als er gewoon al een aanspreekpunt zou zijn, terwijl je partner een behandeling ondergaat of een plaats waar je lotgenoten kan ontmoeten dan zou dit al veel doen.”

Geïnteresseerden zijn elke derde donderdag van de maand welkom van 14 tot 17 uur in het gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck in de Prinses Elisabethlaan van 14 tot 17 uur. De eerste samenkomst is op 17 oktober.