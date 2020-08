“Laat ook middelbaar op schoolreis komen. We hebben deze zomer bewezen dat het kan” Leegstand dreigt voor jeugdverblijfcentra Leen Belpaeme

30 augustus 2020

17u56 0 Bredene De jeugdverblijfcentra hebben een geslaagde zomer achter de rug. Bij jeugdverblijfcentrum Horizon in Bredene kwamen deze zomer 4.000 jongeren op kamp zonder 1 gemelde besmetting met het coronavirus. De helft van deze jongeren waren ouder dan 12 jaar, de leeftijd die deze week dus wel nog mag komen en vanaf volgende week niet meer. “En hier zijn we het kwijt, net als al onze medewerkers die opnieuw verplicht thuis zullen moeten zitten. Voor veel centra wordt dit de doodsteek”, zegt Tim Buyse

Duizenden kinderen en jongeren konden de afgelopen weken genieten van een zomerkamp. De uitbaters van de kamphuizen, jeugdverblijfcentra en hostels hebben zich de afgelopen weken vaak dubbel geplooid om dit alles mogelijk te maken. Nu het nieuwe schooljaar bijna van start gaat schakelen veel jeugdverblijfcentra over naar het ontvangen van scholen voor bos-, zee-, vredes-, en andere klassen. Ook middelbare scholen en instellingen uit het hoger onderwijs trekken er in het najaar vaak op uit. Voorlopig kreeg weliswaar enkel het lager onderwijs de toelating om op meerdaagse uitstap te gaan, waardoor de centra veel annulaties binnen krijgen. “Wat deze zomer wel nog lukte met de jeugdkampen blijkt plots niet meer mogelijk. De tienduizenden jongeren die ouder zijn dan 12 jaar konden deze zomer nog op kamp maar kunnen vanaf 1 september niet meer op meerdaagse schooluitstap. Nochtans zijn die zomerkampen zeer goed verlopen. Daar zijn ministers, virologen, ouders, leiding en jongeren zelf het allemaal over eens. Is er dan plots een hoger veiligheidsrisico voor wie 12 en ouder is op de schoolbanken dan tijdens een zomerkamp? Eerlijk, dat begrijpen we niet”, zegt Tim Buyse, directeur van De Horizon en voorzitter van koepelorganisatie Kojeva West.

Doodsteek

De schooluitstappen zijn volgens de uitbater een belangrijk deel van de jeugd. “Er samen met de vrienden op uit trekken om op een niet alledaagse manier te leren is voor velen een verademing. Voor leerlingen die moeten opgroeien in een moeilijke situatie is het vaak hun enige reis. Het is leren op reis gaan, de wereld ontdekken en nog zo veel meer. Jammer dat we die leerkansen afnemen van deze jongeren.”

Daarnaast is het ook een harde dobber voor de uitbaters van jeugdverblijfcentra en hostels. “Na 4 maand leegstand in de periode van maart tot juni van dit jaar staat het water vele uitbaters aan de lippen en nog eens een half jaar leegstand of zeer lage bezetting zal velen van ons fataal worden. Jarenlang hebben vele uitbaters betaalbare groepsuitstappen voor jeugdwerk en scholen mogelijk gemaakt. Nu het merendeel niet meer op meerdaagse uitstap mag gaan dreigen die betaalbare meerdaagse uitstappen onmogelijk te worden. Ofwel wordt de exploitatiekost en dus prijs veel hoger ofwel omdat de verblijfcentra er simpelweg niet meer zullen zijn… We roepen dan ook alle onderwijsactoren en virologen op om de meerdaagse schooluitstappen op een veilige manier wel weer mogelijk te maken. Wij hebben deze zomer bewezen dat het kan.”