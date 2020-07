‘Kamp Waes’-deelnemer Matthieu Bonne wil als eerste de Belgische kustlijn afzwemmen Leen Belpaeme

22 juli 2020

15u24 0 Bredene Begin juli stond Matthieu Bonne (26) nog op de top van de Eiger en ondertussen maakt hij zich al op voor een nieuwe uitdaging. Nadat hij vorig jaar al het kanaal overzwom, zet hij nu zijn tanden in de kustlijn van De Panne tot Knokke-Heist. Dat lijkt met 67 kilometer niet zo’n grote uitdaging, maar er is daar nog niemand in geslaagd. “Het wordt een zware dobber die naar schatting zo’n 20 à 24 uur zal duren.”

Matthieu Bonne liet zich de voorbije jaren regelmatig opmerken met zijn avontuurlijke uitdagingen. Zo zwom hij vorig jaar in september nog het kanaal – 56 kilometer – over in een tijd van 12 uur en 47 minuten. Tijdens ‘Kamp Waes’ kon ook het grote publiek zien over welk doorzettingsvermogen de Bredenaar beschikt. Dit jaar haspelde hij in mei al een tocht af van 1.225 kilometer. Hij zat daarvoor in totaal liefst 53 uur op de fiets. Begin juli stond de berg Eiger met een hoogte van 3.970 meter op de agenda en in augustus wil hij de kustlijn afzwemmen. “Het is niet zo dat ik een lijstje heb met uitdagingen die ik wil doen. Ik rol een beetje van het ene avontuur in het andere. De kustlijn zat al in mijn hoofd nadat ik het kanaal had overgezwommen. De uitdagingen komen gewoon in me op. Ik heb nog verschillende doelen, zoals het beklimmen van de Everest, wave surfing of iets met roeien over de Atlantische Oceaan, maar dat is nog niet aan de orde. Als ik mijn gedachten op iets zet, dan doe ik dat”, vertelt de redder.

Het zou wel mijn meest iconische overwinning zijn door mijn band met de zee en het strand Matthieu Bonne

Hij droomde er ook van om van iets te doen dat nog nooit door iemand gedaan is. “Daarvoor is deze uitdaging perfect. Het is niemand gelukt om de volledige kustlijn af te zwemmen. Dat komt vooral omdat er zoveel factoren zijn die kunnen mislopen. Voor mij wordt de tegenstroom de grootste uitdaging. Als ik nu vijf uur of langer train dan zijn er altijd stukken waar het lijkt alsof je stilstaat door de tegenstroom. Dat kan bijzonder lastig zijn, zeker als je bijvoorbeeld al tien uur aan het zwemmen bent. Dat wordt waarschijnlijk het moeilijkste moment”, zegt Matthieu. Op dat moment zal vooral zijn mentale kracht van pas komen. “Als je weet dat het komt, dan moet je jezelf gewoon overtuigen dat het moment ook voorbijgaat en dat je er gewoon door moet. Je moet ook vertrouwen hebben in je zwemcapaciteiten en je training.”

Ook ’s nachts zwemmen en de koude temperaturen blijven een uitdaging. “Vorig jaar vond ik dat ook heel zwaar ’s nachts. Gelukkig was dat bij de start en zwem je de zonsopgang tegemoet. We zouden het nu ook zo aanpakken door rond middernacht te vertrekken. Op dat moment ben je mentaal nog het meest fris.” Ook de koude blijft een factor. “Er komt een moment dat je koud hebt, hoe je daar op reageert, zal het resultaat bepalen.”

Vijf weken trainen

Net als veel van zijn voorgangers waagt Matthieu zijn kans in augustus. “Die timing is gekozen omdat je dan nog de ganse zomer kan trainen in zee. Ik heb nu nog vijf volle weken. Ik begin nu aan mijn lange sessies. Vrijdag en zaterdag zal ik bijvoorbeeld telkens vijf uur na elkaar zwemmen. De week daarop staat een sessie van 10 uur gepland en in de laatste rechte lijn staat een training van 15 tot 20 uur op het programma.” Zwemmen doet hij meestal in Bredene. “De redders kennen me hier al. Het is ook een mooie strook om te zwemmen in zee. Ik zal ook wel eens naar andere plaatsen trekken om die al eens te verkennen.”

De poging staat gepland tussen 26 en 31 augustus, afhankelijk van het weer. De tocht zal ongeveer 20 uur duren. “Dat denk ik toch. Er is nog nooit iemand tot het einde gezwommen dus het is een gok.” Van alle uitdagingen die Matthieu al deed, kijkt hij naar deze vol verwachting uit. “Het zou wel mijn meest iconische overwinning zijn door mijn band met de zee en het strand.” Toch was ook de Eiger een mooie beklimming. “Ik zit nog met mijn gedachten daar. Ik heb dat gevoel nog nooit gehad. De landschappen waren waanzin. Het was alsof ik in een droom aan het stappen was. Dat doet toch iets met een mens”, blikt de avonturier terug.