“Het is oké om jezelf te zijn”, jeugddienst trekt gekke smoelen tegen pesten Leen Belpaeme

16 februari 2020

10u25 0 Bredene Er is tijdens de week tegen pesten extra aandacht voor de problematiek rond pesten. Ook in Bredene springt de jeugddienst mee op de kar met een originele actie waarbij ze hun eigen onzekerheden en kwetsbaarheden delen. De boodschap voor de Bredense jeugd is dat het oké is om jezelf te zijn.

De Bredense jeugddienst wilde zelf een krachtig signaal geven tegen pesten en maakt van de sociale mediakanalen gebruik om zelf een smoel tegen pesten de wereld in te sturen. Elke dag stelt een medewerker van de jeugddienst zich voor en voegt er meteen een kwetsbare eigenschap van zichzelf aan toe. Ze geven eerlijk mee wat ze zelf minder mooi vinden aan zichzelf of hoe ze zelf soms onzeker waren over hun uiterlijk. Andere vertellen dan weer waar ze bang voor zijn. De jonge medewerkers willen vooral een duidelijk statement geven dat het oké is om jezelf te zijn. De jeugddienst roept iedereen op om zelf massaal een gekke smoel tegen pesten te delen met de hashtag #smoeltegenpesten.