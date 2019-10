‘Foute Fuif voor het Goede Doel’ is aan 13de editie toe Timmy Van Assche

28 oktober 2019

19u52 0 Bredene Op zaterdag 9 november om 21 uur is er een nieuwe editie van de ‘Foute Fuif voor het Goede Doel’. Al voor het dertiende jaar op rij toveren de organisatoren het Staf Versluyscentrum om in een originele en bruisende fuiftempel.

De Foute Fuif is een vaste afspraak geworden voor wie het goede doel een warm hart toedraagt en tegelijk lekker en ongecompliceerd uit de bol wil gaan. De eerste editie was goed voor 300 foute fuivers, maar de voorbije jaren was het Versluyscentrum telkens tot de nok gevuld met ruim 1.200 feestbeesten.

De vele fuifnummers mogen hun beste verkleedpak uitkiezen. “Want dat maakt de Foute Fuif zo origineel: topkostuums, hoog m’as-tu-vu-gehalte, de uitgelaten sfeer en de foute resident dj’s die garant staan voor uren ambiance”, klinkt het enthousiast.

Wie fout gekleed is, komt er in voor slechts 10 euro. Wie minder fout deze fuif wil meemaken, betaalt 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de deur. Kaarten in voorverkoop zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis, het Sociaal Huis en bibliotheek en via de website www.eventbrite.nl. Meer info: www.facebook.com/foutefuifvoorhetgoededoel.