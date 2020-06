Zwaardvis mét zwaard pronkt in koeltoog De Vistafel : “Zelden worden ze met kop en zwaard aan land gebracht” Toon Verheijen

24 juni 2020

15u38 0 Brecht In de koeltoog van De Vistafel in Sint-Lenaarts ligt een serieuze klepper van een zwaardvis. Het dier werd dinsdag met volle man opgevist uit de Indische Oceaan in de buurt van de Malediven. Vrij uiteindelijk kwam het dier mét kop en zwaard aan land en overgevlogen naar ons land om in de koeltoog van De Vistafel en groothandel Alfa Fish te belanden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Alfa Fish, de groothandel achter De Vistafel in Sint-Lenaarts, werkt al jaren samen met enkele tonijnvissers in de Malediven. Wekelijks gaat het dan toch om zo'n drie ton die richting Sint-Lenaarts komt. Eergisteren kregen ze dan plots een telefoontje van de vissers. Of ze geen interesse hadden in een zwaardvis mét kop en zwaard. “We hebben maar eens een keer ja gezegd, want het is altijd leuk om zo'n exemplaar eens een dag in de toog te leggen voor de klanten”, lachen Steven en Christophe Timmermans. “Het gebeurt immers zelden dat die op die manier mee aan land komt.”

Volle maan

Rond de Malediven wordt gevist op tonijn met vistochten dit tot 30 dagen kunnen duren. Maar sporadisch - en dan vooral bij volle maan - worden er korte tochten van één nacht gedaan. “En vooral bij die nachten bij volle maan hebben de vissers meestal prijs en vangen ze meerdere zwaardvissen”, vertelt Christophe. “Dat komt omdat er dan veel meer licht is en de dieren het aas beter zijn hangen. Die vistochten van één nacht kunnen de vissen wel in zijn geheel meenemen omdat ze iets meer plaats hebben want zo’n zwaardvis met kop en zwaard neemt een pak meer plaats in en ook op het transport naar ons land zien ze zo'n exemplaren niet altijd graag komen. Op de vistochten die tot dertig dagen duren wordt de kop en het zwaard er direct afgehakt en worden de ingewanden ook meteen verwijderd. In dit geval is dat werk voor onze fileerder (lacht).”

Jonger exemplaar

Het exemplaar dat nu in de koeltoog ligt, weegt zo’n 40 kilogram. “Je hebt nog veel kleinere exemplaren van een tien tot vijftien kilogram, maar ook kolossen tot 600 kilogram", vertelt Christophe. “Het zwaar is eigenlijk het verlengde van een kaak en dient voornamelijk om sneller te zwemmen en dus niet zoals in de tekenfilmpjes om andere dieren te prikken of om te vechten (lacht).”

Barbecue

De fileerders van De Vistafel gaan donderdag aan de slag om de vis in stukjes te snijden. “Het vlees van de vis is witroze", vertellen Christophe en Steven. “Qua smaak is het eigenlijk nergens echt mee te vergelijken. Het is een vis met een unieke smaak. Hij wordt vaak als steak gebakken of gegrild.”

http://devistafel.be