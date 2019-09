Zeven betaalbare bouwgronden in Ganzendries Toon Verheijen

04 september 2019

Intercommunale Igean brengt zeven betaalbare bouwkavels in de Ganzendries op de markt in opdracht van de gemeente. Deze nieuwe betaalbare verkaveling situeert zich in de woonwijk Waterhoeve, in het verlengde van de Kempendries. “De nieuwe weg werd ondertussen aangelegd”, zegt schepen vanopenbare werken en wonen Daan De Veuster (CD&V – CDB). “Zowel op de kavels zelf, als in de openbare ruimte is er ruimte voor groenvoorzieningen. Er komt ook een trage verbinding naar de Schoolstraat. De nieuwe bouwpercelen hebben een oppervlakte tussen de 221 en 509 vierkante meter. Het project is gericht op mensen die in Brecht wonen, woonden of werken en nog geen andere woning in volle eigendom hebben. Geïnteresseerden moeten voor 20 september hun dossier indienen.