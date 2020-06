Zes jaar cel gevorderd voor verkrachting van kwetsbare tiener BJS/BLG

21u30 0 Brecht Een 25-jarige man die drie kwetsbare tienermeisjes naar zijn studio in Brecht probeerde te lokken en een van hen daar verkracht zou hebben, hoorde woensdag zes jaar cel tegen zich vorderen. De twintiger blijft erbij dat alles met instemming van het slachtoffer gebeurde. Opvallend: enkele maanden daarvoor was hij al in een gelijkaardig dossier veroordeeld.

Een 16-jarige meisje was op 4 november 2019 haar instelling in Turnhout ontvlucht om de beklaagde in Brecht op te zoeken. “Hij had contact met haar gezocht via sociale media en had dit bijzonder kwetsbare meisje rond zijn vinger gewonden door haar aandacht te geven en haar liefde, een relatie en onderdak te beloven”, stelde de procureur.

De beklaagde was al snel handtastelijk geworden en had haar in de loop van de avond, nacht en ochtend driemaal verkracht. Ze was te bang geweest om zich te verzetten. De twintiger bekende alleen dat hij het meisje hasj had laten roken. Van verkrachting was volgens hem geen sprake. “Ze heeft zich nooit verzet, was vrij om te vertrekken maar is toch de hele nacht gebleven. Uit niets bleek dat ze het niet wilde en door zijn autisme heeft mijn cliënt sowieso al moeite met het inschatten van de intenties van anderen”, pleitte zijn advocate.

iPhone in ruil voor foto’s

De beklaagde had in de maanden daarvoor ook nog met twee andere tienermeisjes uit instellingen contact gezocht. Hij had een 17-jarig meisje tot 3.000 euro aangeboden voor allerlei seksuele diensten. Ook beloofde hij haar een iPhone in ruil voor foto’s in haar ondergoed. Op die laatste vraag was ze in gegaan. Ze had wel geweigerd van naar hem te komen. Een ander 16-jarige meisje wilde dat wel doen, maar was in Brecht verloren gelopen.

Ook voor het aanzetten tot ontucht, aanranding en grooming vroeg hij de vrijspraak. De seksuele voorstellen had hij alleen maar gestuurd om wat spanning te creëren in zijn leven en om te kijken hoe de meisjes zouden reageren.

De beklaagde was in maart 2019 al in een gelijkaardig dossier veroordeeld tot dertig maanden cel, waarvan de helft met probatie-uitstel. Dat had hem er volgens de procureur niet van weerhouden om opnieuw contact te zoeken met kwetsbare tienermeisjes op sociale media. “Dat had ik niet moeten doen en ik heb daar veel spijt van”, zei hij.