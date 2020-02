Zaakvoerster van reisbureau die sjoemelde met voorschotten veroordeeld tot fikse schadevergoedingen Redactie

Bron: BELGA 0 Brecht De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Annick K. (47) uit Zoersel, zaakvoerster van twee failliete reisbureaus, veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel voor onder meer misbruik van vertrouwen. Ze had van minstens 24 klanten de voorschotten van reizen niet doorgestuurd naar reisorganisator TUI , waardoor hun reis geannuleerd werd. Ze moet de curator, TUI en enkele klanten in totaal 222.854 euro aan schadevergoedingen betalen.

Annick K. had in 2014 de bvba Travel ID opgericht, waarmee ze in Zoersel en Sint-Job-in-’t-Goor de reisbureaus Travel-ID en Ever Travel ging uitbaten. Volgens de curator van de failliete bvba werd dat geen succes. De verliezen stapelden zich op en vanaf 2017 waren er ook ernstige liquiditeitsproblemen.

TUI zag zich genoodzaakt om haar inningsmandaat in te trekken. Dat betekende dat ze niet langer als tussenpersoon mocht optreden en dat de klanten rechtstreeks aan TUI dienden te betalen. TUI had voor de verdere afhandeling van de reizen de e-mailadressen van haar klanten nodig. Zij gaf echter valse e-mailadressen door om toch nog als tussenpersoon te kunnen blijven fungeren.

Klanten stortten de voorschotten en saldo’s van hun reizen op haar rekening, maar zij stortte die gelden niet door aan TUI. Ze gebruikte ze om schulden van de bvba aan te zuiveren of om betalingen voor de bvba te verrichten die niets met hun reis te maken hadden. Vele reizen werden daardoor geannuleerd.

Pas op 7 maart 2018 legde Annick K. de boeken neer, wat ze volgens de curator al ruim een jaar eerder had moeten doen. Ze voerde aan dat ze haar levenswerk had proberen te redden, maar erkende dat ze inschattingsfouten had gemaakt.

Ze werd veroordeeld voor het laattijdig aangeven van haar faillissement, valsheid in informatica, misbruik van vertrouwen en voor het niet voeren van een passende boekhouding. Ze kreeg naast een celstraf met uitstel ook een boete van 4.000 euro, waarvan de helft effectief, en een beroepsverbod van vijf jaar opgelegd.

Ze moet de curator een provisionele schadevergoeding van 183.503 euro betalen. TUI, die onder meer het geld van de waardebonnen terugeiste die ze aan de benadeelde klanten had gegeven, kreeg een schadevergoeding van 32.870 euro toegekend. Aan drie klanten moet ze in totaal 6.481 euro schadevergoeding betalen.