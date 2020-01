Wimperspecialiste trekt naar Mexico voor drie publieksnominaties: “Het kan nog heel spannend worden” emz

15 januari 2020

11u59 9 Brecht Op 18 en 19 januari komen schoonheidsspecialistes gespecialiseerd in wimpers uit de hele wereld samen in Mexico voor ‘Lash Master 2020'. Ook Shey Peral (32) uit Sint-Job (Brecht) werd uitgenodigd om te komen spreken op het evenement. Maar ze sleepte ook drie publieksnominaties in de wacht: “Momenteel sta ik qua stemmen stevig op kop”, verklapt Shey.

Het was nooit haar bedoeling om zelfstandige te worden, maar toen Shey Peral drie maanden lang zonder job thuis zat, besloot ze het heft in eigen handen te nemen: “Als niemand mijn baas wilde worden, dan besloot ik mijn eigen baas maar te zijn. Ik besloot me om te scholen tot schoonheidsspecialiste. Geen allrounder, maar specifiek in wimpers. Omdat dat in België nog een rariteit is, volgde ik in 2015 opleidingen in Nederland, Londen en de Verenigde Staten. Ook leerde ik veel bij van mensen die uit Schotland en Rusland naar Nederland afzakte om lessen te geven”, legt Shey uit.

LaShey’s Lash Lounge

In datzelfde jaar startte Shey met schoonheidsbehandelingen voor wimpers en wenkbrauwen aan huis. Al snel toverde ze een deel van haar huis in Schoten om tot een kleine praktijk. Later werd het ook een vormingscentrum: “Een vriendin van mij wilde het ook leren toen ze haar baan verloor. Ik heb toen een opleiding gevolgd om les te kunnen geven”, vertelt Shey. Het bleek vlug duidelijk dat de schoonheidsspecialiste nood had aan meer ruimte: “We zijn dan in 2019 naar Sint-Job verhuisd voor een woning met een apart bijgebouw voor een praktijk. Die is dan in april opnieuw geopend”, klinkt het.

Jurylid

Terwijl Shey vier jaar geleden zelf nog in de leerschoenen stond, is ze nu een toonaangevend figuur in de wereld van specialisten in wimpers. Zo schrijft ze voor Lash Inc Magazine International, Australasia en Benelux. In oktober was ze te gast op het Lash Artistic Fur in Schotland: “Daar werd ik verkozen tot Lash Educator of the Year”, vertelt Shey. Ook haar eigen ingestuurde werk kan in de Schotland op veel waardering rekenen: “Met mijn 3D-wimpers haalde ik een derde plek, met mijn megavolumewimpers een tweede plaats. En dat beide in de hoogste categorie”, legt Shey uit.

Op woensdagmorgen trekt de schoonheidsspecialiste dan weer naar Mexico. Tijdens de eerste dag van de wedstrijd zal deel uitmaken van het jurypanel dat kandidaten beoordeelt op hun creaties. Op dag twee is ze gastsprekers, organiseert ze workshops en brengt ze ook haar eigen producten aan de man. Dan worden ook de winnaars van de awards bekend gemaakt: “Ik ben genomineerd voor Lash Master Artist, Educator en Academy. Met trots zal ik België vertegenwoordigen”, vertelt Shey. Het publiek bepaalt aan de hand van online stemmen wie ermee naar huis zal gaan. Voor de twee laatste categorieën belooft de huidige stand veel goeds, aangezien Shey al bij beide ongeveer het driedubbele aantal stemmen heeft van de tegenstander: “Maar er zijn nog een aantal dagen te gaan. Het kan nog spannend worden.”

Passie

Voor Shey draait het meer dan om de wedstrijd alleen. Ze kijkt ernaar uit om anderen met dezelfde passie te ontmoeten: “Ik vind het fijn om ook hun verhaal te horen.” Verder vindt ze het van cruciaal belang om geïnteresseerden de stiel op de juiste manier te leren: “Ik betreur het als mensen de markt kapot maken door via Youtube de behandelingen te leren en die dan ook nog eens uit te voeren met de goedkoopste producten”, besluit Shey.