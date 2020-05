Wekelijkse markten Sint-Job én Sint-Lenaarts met strikte maatregelen Toon Verheijen

20 mei 2020

22u25 0 Brecht De gemeente Brecht start deze week ook weer opnieuw met de wekelijkse markten. Woensdag was dat al het geval in Sint-Job. Donderdag is dat ook weer het geval in Sint-Lenaarts.

“Leuk nieuws, maar ze zullen er niet zo uitzien als vroeger’, klinkt het bij de gemeente. “ Er worden namelijk een aantal maatregelen genomen om alles op een veilige manier te laten verlopen. Hou ook op de markt steeds 1,5 meter afstand. Neem niet meer tijd dan nodig om je boodschappen te doen. Een mondmasker is verplicht bij de marktkramers en sterk aanbevolen bij jou als bezoeker. Kom net als in de winkels alleen naar de markt, niet met je gezin. Er is enkel toegang tot de markt langs de Dorpsstraat en Kerkstraat, de zijtoegangen worden afgesloten. Er wordt een wandelrichting ingevoerd met een scheiding door nadarbarelen en linten.

Er is een maximum van 50 kramen aanwezig op de markt, in Sint-Lenaarts zullen de kramen daarom met een beurtrol af en toe niet aanwezig zijn. Er is een maximum aantal bezoekers toegelaten.