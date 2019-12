Wéér aanvraag voor kleiduifschietstand in leefgebied bedreigde diersoorten: nieuwe petitie telt al 1.785 handtekeningen Toon Verheijen

17 december 2019

17u52 23 Brecht De Zwarte Duif vzw heeft opnieuw een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een kleiduifschietstand op het militair domein Groot Schietveld op het grondgebied van Brasschaat, Brecht en Wuustwezel. De stand komt temidden het leefgebied van bedreigde en beschermde diersoorten. Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen is opnieuw een online petitie gestart en die leverde tot dusver al 1.785 handtekeningen op. De aanvraag stootte in het verleden al meermaals op protest.

De voorbije jaren waren er al meermaals plannen om een kleiduifschietstand te zetten op het militaire domein, maar tot een vergunning kwam het nooit. Begin februari werd opnieuw een aanvraag gedaan voor het project op het Groot Schietveld, in de omgeving van de Arthur Boelstraat. Die loopt door het domein tussen Gooreind (Wuustwezel) en Overbroek (Brecht). Na talrijke negatieve adviezen en heel wat bezwaarschriften, werd het dossier ingetrokken. Nu wordt er opnieuw een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend. Het openbaar onderzoek loopt tot 6 januari van dit jaar. Toen er de eerste keer een petitie werd georganiseerd, leverde dat al honderden handtekeningen op. Nu staat de teller al op bijna 1.800. Ook de bekende televisiemaker Dieter Coppens schaart zich achter de petitie, ook al woont hij niet in de buurt. “Er zijn plannen om een kleiduifschietstand te exploiteren temidden van het vogel- en habitatrichtlijngebied Groot Schietveld, met alle negatieve invloeden van dien op onze natuur. Tekenen die handel”, klinkt het op de Facebookpagina van Dieter Coppens.

Natuurpunt

Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen blijft zich dus halsstarrig verzetten tegen de plannen. “De inplanting van een kleiduifschietstand te midden van het leefgebied van zeldzame, sterk bedreigde en beschermde soorten zoals nachtzwaluw, boomleeuwerik, adder, poelkikker, heikikker en heivlinder is niet te verantwoorden”, klinkt het. “De verstoring door meer dan 2 miljoen schoten per jaar en de verontreiniging door 227 ton kleiduiven en 90 ton staalhagel waarvan een deel nooit zal worden verwijderd zijn niet te verenigen met het Europese beschermingsstatuut als vogel- en habitatrichtlijngebied. Deze schietstand zal bovendien de avond- en weekendrust van vele omwonenden verstoren door geluidshinder. Dat is heel wat anders dan militaire oefeningen die tijdens de week en tijdens de arbeidsuren plaatsvinden. De afstand tussen de schietstand en de vlakbijgelegen woonwijk in Gooreind bedraagt amper 500 meter. Iets verderop ligt het Woon- en Zorgcentrum Amandina en het CODA-centrum voor palliatieve zorgen. Die moeten maar aanvaarden dat ze per jaar zo’n 2,1 miljoen schoten zullen horen?”

Bezwaren

Het college van burgemeester en schepenen in Wuustwezel heeft maandag beslist om opnieuw bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek, dat enkel in Brecht en Brasschaat moet gehouden worden en niét in Wuustwezel. Burgemeester Dieter Wouters maakte eerder dit jaar al duidelijk wat de mening is van het gemeentebestuur. “Wij blijven inderdaad dezelfde mening toegedaan”, zegt Wouters. “Voor ons kan een kleiduifschietstand daar gewoon niet. Het is natuurgebied en het is militair domein. Dat er daardoor regels zijn, aanvaarden wij zeker. Maar dan gelden die regels ook voor diegenen die daar een hobby willen gaan uitoefenen.”

De petitie is terug te vinden op https://www.petities.com/geen_kleiduifschieten_op_het_groot_schietveld?uv=19176123&utm_source=fb_share&fbclid=IwAR25NwsHMpgKqXFEYWHqthL3RLcWYZa01GrLt-dK5SmBW1dVD8Krs1VcPFg