Week vol pech voor Brechtse Volkstuintjes: na de gedwongen opruiming nu ook vandalenstreken Toon Verheijen

23 januari 2020

19u39 4 Brecht Eerder deze week krijg Bernard Somville van de Brechtse Volkstuintjes al het bericht dat hij binnen de tien dagen alles moet afbreken en verwijderen. En alsof dat nog niet genoeg was, sloegen vandalen in de nacht van woensdag op donderdag ook toe. Alle deuren werden opengebroken en zeilen van de serres werden stukgesneden. Al is er ook een beetje goed nieuws: de NMBS zou willen onderhandelen om de Volkstuintjes nog een toekomst te geven.

Het is de week niet van Bernard Somville. Toen hij donderdag in de Brechtse Volkstuintjes aankwam, merkte hij al snel op dat er iets niet klopte. “Ik zag dat de deur van ons ‘tuinhuis’ open stond”, zegt Bernard. “Het slot was helemaal afgebroken. Toen ik verder keek, zag ik dat er nog andere deuren waren opengebroken. Op verschillende plaatsen hebben ze ook de plastic zeilen van de serres vernield. Ook enkele ramen moesten eraan geloven. Het is vreemd dat het net nu gebeurt nu we in het nieuws gekomen zijn. Ik weet ook niet wat de vandalen heeft bezield want wat hebben ze er in hemelsnaam aan? Ik begrijp het echt niet.”

Gesprek

Ondertussen is er toch een beetje goed nieuws. De NMBS zou te kennen gegeven hebben dat ze rond de tafel willen zitten om de Brechtse Volkstuintjes eventueel toch nog een toekomst te geven. Wanneer dat gesprek zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk.