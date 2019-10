Warmste school van Vlaanderen ligt in Sint-Job: meer dan 500 voedingsproducten voor minderbedeelden Toon Verheijen

16 oktober 2019

15u38 4 Brecht Basisschool De Brug mag zich gerust dé warmste school noemen uit de regio. De ongeveer 500 leerlingen brachten allemaal iets van voeding mee en ze deden ook een oproep aan ouders en inwoners om iets extra mee te nemen. De producten werden allemaal in karretjes van warenhuis Lidl gestoken en overhandigd aan de De Schakel. “Tussen de 100 en 200 gezinnen kunnen deze hulp meer dan gebruiken”, zegt Walter Van Puymbroeck van De Schakel.

Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag en op 17 oktober Dag tegen Kansarmoede en dat bracht basisschool De Brug toch op het idee om toch eens iets speciaals te organiseren. “Vooral omdat veel kinderen het toch nog altijd zien als een ‘ver-van-hun-bed-verhaal’ en dat kinderen die honger hebbe vooral ergens ver in andere landen wonen”, zegt Stefanie Lindner van basisschool De Brug. “Het is belangrijk dat kinderen in onze school weten dat er bij hen in de klas of in de sportclub ook klasgenoten zijn die honger lijden of die toch heel hard moeten opletten met wat ze kunnen kopen aan eten. Want uiteindelijk zijn de cijfers duidelijk: één op de acht kinderen leeft in armoede.”

Unieke actie

De actie die basisschool De Brug woensdag heeft opgezet, was vrij uniek. Warenhuis Lidl stelde enkele winkelkarretjes ter beschikking. Die werden vanaf de ochtend voor de schoolpoort/speelplaats geplaatst. De leerlingen, ouders en ook gewoon sympathisanten mochten er iets van een voedingsproduct inleggen. Honderden producten werden uiteindelijk overhandigd aan De Schakel. “Zij zullen er uiteindelijk voor zorgen dat de spullen bij de juiste mensen terechtkomen”, zegt Stefanie Lindner. “Dit is een actie die heel veel mensen aanbelangt. Zowel zij die het goed hebben als zij die het veel minder breed hebben.”

Herhaling

Naast schepen van sociale zaken Luc Aerts was ook De Schakel zelf vertegenwoordigd. “Dit is echt wel en prachtig initiatief”, zegt Walter Van Puymbroeck van De Schakel. “Al wie heeft deelgenomen, mag er zeker van zijn: het zal allemaal goed besteed worden. En de hulp is echt meer dan welkom, want we moeten wekelijks tussen de honderd en de tweehonderd gezinnen verder helpen die op woensdagavond met hun sociale kaart naar de winkel komen. Om de twee weken organiseren we ook een ‘groentenwinkel’. We krijgen ook regelmatig steun van de middenstand zoals twee supermarkten in Sint-Lenaarts en Brasschaat waar we producten mogen ophalen. Maar andere hulp blijft uiteraard nog altijd welkom.”