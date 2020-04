Vrouw (36) kruipt onder invloed achter stuur en vliegt overkop na knal tegen boom Sander Bral

04 april 2020

12u55 0 Brecht Een bestuurster (36) van een personenwagen knalde in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen een boom op de Eikenlei in Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht). Haar wagen ging over de kop maar de dame kon op eigen houtje uit het voertuig klauteren. Ze werd verzorgd in het ziekenhuis.

Iets voor middernacht knalde de dame tegen een boom langs de weg ter hoogte van de Nijverheidsstraat. Haar wagen werd weggekatapulteerd en vloog over de kop. De vrouw kwam met haar wagen op het dak tot stilstand. De brandweer werd opgeroepen om de vrouw veilig uit haar wagen te krijgen maar toen die arriveerde, was ze zelf al uit de auto geklauterd. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.

Er was niemand anders bij het ongeval betrokken. Het is niet duidelijk waarom de bestuurster de controle over haar stuur verloor. Wel legde ze een positieve ademtest af waardoor haar rijbewijs meteen werd ingetrokken voor vijftien dagen.