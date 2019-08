Vrouw (21) krijgt om onduidelijke reden slag in gezicht Toon Verheijen

20 augustus 2019

17u35

De politiezone Voorkempen is een onderzoek gestart naar aanleiding van een bizar gewelddadig incident in de Spechtendreef in de wijk Rommersheide. “We kregen omstreeks 00.30 uur melding van een bewoonster uit de straat”, zegt Sofie Vanaken van de politiezone Voorkempen. “Ze was iets na middernacht de poort gaan sluiten vooraan. Toen ze naar binnen wilde gaan, kreeg ze plots een slag van een man die het meteen op een lopen zette. Het slachtoffer belandde tegen de grond en liep lichte verwondingen op. Onze ploegen zijn meteen ter plaatse gegaan, maar het slachtoffer kon jammer genoeg geen gedetailleerde persoonsbeschrijving geven. We onderzoeken de zaak, maar we hebben bijzonder weinig aanknopingspunten. Ook het motief is niet helemaal duidelijk.”