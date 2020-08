Voorbereidende werken fase 4 Rommersheide van start Toon Verheijen

11 augustus 2020

Een aannemer is gestart met de voorbereidende werken voor de vierde fase van de weg- en rioleringswerken op Rommersheide. Het gaat om werken in de straten Rommersheide A + B + C + D + E + F + G + I + J, een gedeelte van de Mieksebaan en een gedeelte van de Albatrosdreef. Door corona liepen de werken wat vertraging op. Volgens de planning kan de aannemer eind dit jaar starten met de eigenlijke riolerings- en wegenwerken. Om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt, zullen er nu reeds voorbereidende werken gebeuren door de nutsmaatschappijen in de bermen van de wegen. Het gaat om het vervangen van de bestaande nutsleidingen, voor drinkwater, telefoon, distributie, gas en elektriciteit. Vanaf vrijdag 14 augustus worden de bermen effectief opengemaakt voor het vervangen van de nutsleidingen.