Voetganger aangereden op Biest: slachtoffer ter plaatse overleden Toon Verheijen

19 september 2020

Een voetganger is vrijdagnacht op de Biest in Brecht aangereden door een personenwagen. Het slachtoffer werd opgeschept en belandde op het wegdek. De persoon overleed ter plaatse. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht. De straat was vrijdagnacht een tijdlang afgesloten voor het verkeer.



