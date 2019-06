Vijf muzikale avonden in Gemeentepark: Parkhappening Brecht al toe aan 22ste editie Toon Verheijen

25 juni 2019

11u50 0 Brecht De Vriendenkring van het Gemeentepersoneel van Brecht organiseert deze zomer al voor de 22 ste keer de Parkhappening Brecht. Vij maandag in juli kan iedereen genieten van optredens in het Gemeentepark.

De start wordt gegeven op maandag 2 juli met talent van eigen bodem, want dan treedt Endless Road op. Diezelfde avond is de hoofdact de Rock Werchter-tribute band Private Zoo. Op maandag 8 juli staan Not Johnny Cash en Louie Louie op het programma.

Tijdens de seniorennamiddag op maandag 15 juli komen Eddy Mars en Barry Humperdinck & Crazy Guitar op het podium staan. Nieuw dit jaar is het busvervoer voor de senioren van Sint-Lenaarts, Sint-Job-in-’t-Goor en Brecht. Het busvervoer is gratis, maar vooraf inschrijven moet wel voor 11 juli via hetsluisken@ocmwbrecht.be of 03 330 11 21. ’s Avond sluit Gr8Times de derde dag af.

Op de voorlaatste muzikale maandagavond (22 juli) is het dan weer de beurt aan Usual en Atomika. En afsluiten doet Parkhappening Brecht op maandag 29 juli met een rasecht schlageroptreden van Torsten en daar volgt nog Last Call. Na het laatste optreden is er ook vuurwerk voorzien.

De parkavonden vinden telkens plaats van 19.30 tot 23 uur.